Учёные определили новые факторы старения

Аргументы Недели → Наука 13+

13 марта 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Коллектив специалистов МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством академика Владимира Скулачева установил, что митохондрии активно влияют на старение организма человека. В частности, они вырабатывают активные формы кислорода, которые вредны для организма. Чем старше человек, тем больше их объём.



Митохондрии влияют на белки, негативно воздействуют на ДНК. Раньше учёные считали, что это случайные воздействия. Но после подтверждения гипотезы стало ясно, что активные формы кислорода негативно воздействуют на организм.



В митохондриях имеется механизм, который препятствует выработке активных форм кислорода. Пока человек здоров и активен, программа «антистарения» работает. Но со временем она начинает давать сбои.



После проведения исследования на мышах стало ясно, что у них защитный механизм начинает отключаться на втором году жизни. А у землекопа он работает практически всю жизнь, благодаря чему грызун чувствует себя хорошо в течение многих лет.



Теперь исследователям предстоит получить ответы на вопросы: в каком возрасте начинает отключаться защитная система в организме и можно ли как-то остановить данный процесс. Если ответы будут найдены, то мы сможем продлить свою молодость и активность на долгие годы.



