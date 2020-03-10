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Ученый рассказал, чем грозит России изменение климата

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ученый рассказал, чем грозит России изменение климата
ледник, pixabay.com
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов рассказал о двух ключевых опасностях для России от изменения климата.
 
Первой проблемой специалист назвал таяние мерзлоты. Кислов уточнил, что на севере страны живет мало людей, однако там экономический эффект от изменений климата будет более значительным. Согласно данным группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике РФ от таяния вечной мерзлоты составит около 8,5 процентов от ВВП.
 
Второй проблемой, по мнению эксперта, являются опустынивание и прогрессирующая засушливость в Калмыкии и Ставропольском крае.
 
Александр Кислов не считает, что стране серьезно угрожают наводнения и добавил, что зачастую ущерб от них связан не с буйством стихии, а с "человеческой глупостью".
ЕТ

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