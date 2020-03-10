Ученый рассказал, чем грозит России изменение климата

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов рассказал о двух ключевых опасностях для России от изменения климата.

Второй проблемой, по мнению эксперта, являются опустынивание и прогрессирующая засушливость в Калмыкии и Ставропольском крае.

Александр Кислов не считает, что стране серьезно угрожают наводнения и добавил, что зачастую ущерб от них связан не с буйством стихии, а с "человеческой глупостью".