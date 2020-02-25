В Японии создали робота, который может чувствовать боль

Во вторник, 25 февраля, стало известно, что в Японии в настоящий момент разрабатывают уникального робота. Согласно последней информации, специалисты уже "научили" его чувствовать человеческую боль.

Сообщается, что робот вздрагивает от электрического заряда, умеет улыбаться, хмуриться и морщиться.

Чтобы добиться такого результата, ученые создали особый сенсорный датчик Affetto, определив 116 точек на лице и проанализировав механизмы, которые необходимы для демонстрации различных эмоций. Теперь специалисты планируют "научить" устройство состраданию и сочувствию.