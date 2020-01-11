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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Китайская компания показала на выставке кота-робота, поддающегося дрессировке

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: TechCrunch

Китайская компания показала на выставке кота-робота, поддающегося дрессировке
TechCrunch.com

Робот-питомец MarsCat был признан самым очаровательным гаджетом в категории потребительских роботов на прошедшей в Лос-Анджелесе Международной выставке электроники.

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Новый робокот вызвал настоящий ажиотаж на Международной выставке потребительской электроники. Во-первых, все любят котиков. Во-вторых, интересным фактом «родословной» этого питомца является то, что выпустившая его китайская компания специализируется в основном на промышленных роботах, а не на потребительских.

Питомец полностью автономен, а также обучаем. По умолчанию он может сидеть или двигаться, играть с хозяином или наблюдать за его движениями. Дальнейшее поведение питомца может быть полностью запрограммировано и проконтролировано пользователем. Кроме того, MarsCat способен развиваться: «больше разговаривайте с ним, и он станет общительным, чаще играйте с ним, и он станет игривым», - обещают создатели.

Мяукающий гаджет будет производиться на краудфандинговой основе. Производители рассчитывают отправить первых питомцев их счастливым обладателям уже в марте, поскольку сбор средств идет опережающими темпами. Ну и не в последнюю очередь эксперты отмечают соотношение цена/качество: обладая приблизительно одним и тем же функционалом, робокот стоит от 699 долларов, тогда как его ближайший собачий аналог – от 2899 долларов. И да, этот кот не линяет и не вызывает аллергии.

ЛЧ

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