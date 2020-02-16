В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка

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16 февраля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Метро Нью-Йорк, фото: pixabay.com

Микробы, которых ученые нашли на полу, поручнях и в вагонах московского метро, оказались очень похожи на микроорганизмы из нью-йоркской подземки, сообщает Computational and Structural Biotechnology Journal.

Наиболее представленные в столичном метрополитене бактерии - Dietzia, Brevundimonas, Pseudomonas, Arsenicicoccus и Stenotrophomonas. В американском Нью-Йорке - те же Pseudomonas, Brevundimonas и Stenotrophomonas.

Разнообразие бактерий на конкретных станциях коррелирует с уровнем пассажиропотока. При этом там, где больше бактерий почвенного происхождения, биоразнообразие максимально, а там, где преобладает кожная микробиота - ниже.

Ранее в пятницу, 14 февраля, АН сообщали, что пассажир упал на пути Серпуховско-Тимирязевской ветки столичной "подземки". Об этом говорилось в сообщении Московского метрополитена на странице в сервисе микроблогов Twitter.