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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Врач определил оптимальное для здоровья количество интима

, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Врач определил оптимальное для здоровья количество интима
фото: pixabay.com

Врач-сексолог Евгений Кравчук рассказал, сколько интимных контактов и за какой период времени достаточно человеку для поддержания здоровья. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Радио Sputnik.

"В сексологии есть такое понятие как УФР (условно-физиологический ритм). Он не является обязательным нормативом, но согласно ему считается, что интимный контакт нужен 2-3 раза в неделю. Это средняя норма", - отмечает медик.

При этом, по его словам, в этом вопросе каждому человеку следует ориентироваться на собственную половую конституцию и темперамент. В случае недобора необходимой нормы качество жизни и здоровья может ухудшиться.

Также Кравчук указал, когда с сексом лучше не перебарщивать. Делать этого не стоит накануне важных мероприятий: наступит процесс расслабления, и КПД будет снижен. А вот после важного события можно "сделать себе подарок".

Ранее сообщалось, что специалисты университетского клинического центра французского Реймса смогли спасти пациента с арбалетной стрелой в голове. Выстрелу, согласно последней информации, предшествовала "сердечная" драма.

АС

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