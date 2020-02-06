Врач определил оптимальное для здоровья количество интима

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6 февраля 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Врач-сексолог Евгений Кравчук рассказал, сколько интимных контактов и за какой период времени достаточно человеку для поддержания здоровья. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Радио Sputnik.

"В сексологии есть такое понятие как УФР (условно-физиологический ритм). Он не является обязательным нормативом, но согласно ему считается, что интимный контакт нужен 2-3 раза в неделю. Это средняя норма", - отмечает медик.

При этом, по его словам, в этом вопросе каждому человеку следует ориентироваться на собственную половую конституцию и темперамент. В случае недобора необходимой нормы качество жизни и здоровья может ухудшиться.

Также Кравчук указал, когда с сексом лучше не перебарщивать. Делать этого не стоит накануне важных мероприятий: наступит процесс расслабления, и КПД будет снижен. А вот после важного события можно "сделать себе подарок".

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