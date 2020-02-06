Путин заявил, что российское научное сообщество скоро станет одним из самых молодых в мире

//Наука 13+

6 февраля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что научное сообщество в стране за последние годы стало заметно моложе. По мнению главы государства, уже скоро оно может стать одним из самых молодых в мире.

Путин предположил, что к середине десятилетия каждый второй ученый будет моложе сорока лет. «Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних нет, и надеюсь, так и будет. Эта энергия, помноженная на талант, на знания, обязательно дадут свой позитивный результат», - заявил президент в ходе вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых.