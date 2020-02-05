Путин потребовал от кабинета министров

//Политика 13+

5 февраля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров заявил, что правительство должно обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям работы.

"Здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства", - объяснил членам кабмина российский лидер.

Изменения в первую очередь должны почувствовать граждане и бизнес. По словам Путина, получить государственную или муниципальную услугу и социальную помощь, а также открыть новое дело должно стать проще и удобнее.

"Уважаемые коллеги, я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития", – сказал он.

Ранее, как сообщали АН, президент России Владимир Путин в среду, 5 февраля, в рамках совещания с министрами сделал важное заявление. Глава государства рассказал, на что у правительства Михаила Мишустина "нет никакого права".