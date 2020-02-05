Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин потребовал от кабинета министров "прорыва"

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Путин потребовал от кабинета министров
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров заявил, что правительство должно обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям работы.

"Здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства", - объяснил членам кабмина российский лидер.

Изменения в первую очередь должны почувствовать граждане и бизнес. По словам Путина, получить государственную или муниципальную услугу и социальную помощь, а также открыть новое дело должно стать проще и удобнее.

"Уважаемые коллеги, я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития", – сказал он.

Ранее, как сообщали АН, президент России Владимир Путин в среду, 5 февраля, в рамках совещания с министрами сделал важное заявление. Глава государства рассказал, на что у правительства Михаила Мишустина "нет никакого права".

АС

//картина дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…