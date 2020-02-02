Ученые объяснили связь между стрессом и сединой

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2 февраля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Группа ученых из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы доказала и объяснила связь между стрессом и появлением седых волос. Исследователи провели опыты на черных мышах.

Грызунов заставляли чувствовать боль, и те поседели. У другой группы мышей специалисты "отключили" симпатическую нервную систему, чтобы они стали невосприимчивы к стрессу. В итоге шерсть грызунов цвет не изменила.

Исследователи выяснили, что при стрессе надпочечники вырабатывают норадреналин, гормон стресса, и это же делают нервные волокна в корнях волос. Норадреналин влияет на меланоциты - клетки, продуцирующие пигмент цвета.

Ранее, как уже сообщали АН, кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний рассказали о необычном симптоме риска сердечного приступа. Специалисты утверждают, что на проблему может указывать боль в ногах.