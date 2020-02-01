Кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

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1 февраля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний рассказали о необычном симптоме риска сердечного приступа. Специалисты утверждают, что на проблему может указывать боль в ногах

Медики пояснили: боли в икрах при ходьбе являются симптомами так называемой "болезни витрины" (когда люди вынуждены часто останавливаться на улице, делая вид, что рассматривают выставленные в витринах товары). Кроме того, настороженность у человека должна вызывать боль в области вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда человек встает.

В случае появления данных симптомов рекомендуется как можно скорее пройти обследование сердца. Своевременная диагностика поможет предотвратить инфаркт миокарда.

Еще врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что россиянам не стоит бояться короновируса. По её словам, существует другая инфекция из Азии, о которой следует тревожиться.