Видео: во Флориде ракета-носитель Falcon 9 стартовала с Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим кораблем многоразового использования Crew Dragon для испытания системы эвакуации экипажа на случай аварии, сообщается на странице SpaceX в Twitter. Российские эксперты сомневаются насчет войны с космическими войсками США

Кадры, запечатлевшие пуск корабля, подписаны как "Взлет!". В компании отмечают, что тестовый запуск Crew Dragon без астронавтов на борту необходим для отладки систем корабля при запуске и во время полета.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 18:30 мск. SpaceX и НАСА вели прямую трансляцию.

"Все пока выглядит как прекрасное испытание", - сообщила представитель SpaceX в финале теста.





LIFTOFF! @SpaceX’s In-Flight Abort Test began at 10:30am ET with liftoff from Launch Complex 39A at @NASAKennedy on a mission to show the #CrewDragon spacecraft’s capability to safely separate from the rocket in the unlikely event of an emergency. Watch: https://t.co/vjbZFBIMHD pic.twitter.com/o0qtQvYBhx