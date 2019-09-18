Российские учёные бегут не куда, а от кого...

//Наука 13+

18 сентября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

В России вначале пришли за промышленностью, прихватив в частные руки самые лакомые куски и разрушив в пыль остальное, в том числе микроэлектронику. Затем пришли за образованием, превратив его в услуги. Сегодня пришли за наукой, убив вначале прикладную и ныне добивая фундаментальную.



Серьёзная наука делается большими консорциумами учёных из разных стран. Это современный бренд, заявил на на XXI Менделеевском съезде президент РАН Александр Сергеев. Но доброго дяди для финансирования таких консорциумов нет. Например, в Европейском Союзе все страны сдают деньги в общий научный котёл, и принимается решение, какие исследования финансируются. Россия сегодня в силу различных причин финансово не участвует в этих процессах. Поэтому наши учёные в Европе в роли пристяжных. У нас есть профессионалы, которых приглашают в различные европейские проекты, но это заканчивается тем, что они уезжают.



На правительственном часе прозвучала цифра в один миллион наших учёных, которые уехали работать за границу. Бегут от нищенских зарплат, от скудной оснащённости рабочих мест, по которой мы в десять раз отстаём от цивилизованных научно ориентированных стран. Бегут от бюрократии, от Фурсенко и Котюкова, плодящих всё новые и новые приказы, инструкции и отчёты. Но президент РАН аккуратен в словах: "Те культура, форма и манера общения власти с наукой, которые есть в большинстве развитых научных стран, заставляют нас им завидовать. Всегда при принятии каких-то решений, касающихся научной реорганизации, принятии новых научных программ советуются именно с учёными. Потому что если будешь ломать через колено, то будет только хуже. Учёный должен понимать логику того или иного решения".



Корреспондент "Аргументов недели" случайно оказался на узкой пресс-конференции президента РАН Александра Сергеева, куда пригласили избранных журналистов, и задал академику неприятные вопросы.



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