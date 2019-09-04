Учёные в ближайшем будущем не смогут предсказывать гениальность человека

Мир создан разумно, как пчелиный улей. Если бы все были генераторами идей и открытий, то в мире не осталось бы очень важной и наиболее многочисленной прослойки – научных работников, которые ежедневно получают новые знания. Поэтому есть единичные генераторы идей и много научных работников с разными возможностями, которые реализуют эти идеи и добывают информацию для новых открытий.



Как считает заведующий лабораторией нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, один из ведущих российских

нейрофизиологов, академик РАН Михаила Угрюмов, сегодня уже известно, что два основных механизма управляют развитием организма, в том числе и формированием мозговой деятельности. Во-первых, реализация работы генов. И во-вторых, управление работой тех же самых генов факторами внешней среды. Хотя ещё недавно считали, что гены работают по заданной программе, что бы ни произошло.



Учитывая огромную комбинаторику генов и регулирующих их активность факторов среды, вряд ли в обозримом будущем удастся прогнозировать способности и тем более

гениальность человека. В этом смысле пагубным для человека и общества является опыт подталкивания развития молодых людей в соответствии с семейными традициями и далеко не всегда разумными запросами общества, а не с их действительным призванием.



Для развития страны негативную роль играют представления о непрестижности

науки, хотя во всех странах наука рассматривается как важнейший двигатель прогресса. Это привело к тому, что талантливые учёные либо уезжают за границу, либо

переходят в «престижные» сферы, где обречены тяготиться работой. В результате в научной среде возник возрастной провал – от 35 до 55 лет, хотя именно этот возраст в науке является наиболее продуктивным. А всё началось в 1990-е годы, когда

профессора эмигрировали или, оставаясь, торговали на рынках, занимались извозом

и т.д., чтобы прокормить семью.



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