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Учёные в ближайшем будущем не смогут предсказывать гениальность человека

4 сентября 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные в ближайшем будущем не смогут предсказывать гениальность человека

Мир создан разумно, как пчелиный улей. Если бы все были генераторами идей и открытий, то в мире не осталось бы очень важной и наиболее многочисленной прослойки – научных работников, которые ежедневно получают новые знания. Поэтому есть единичные генераторы идей и много научных работников с разными возможностями, которые реализуют эти идеи и добывают информацию для новых открытий.

Как считает заведующий лабораторией нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, один из ведущих российских
нейрофизиологов, академик РАН Михаила Угрюмов, сегодня уже известно, что два основных механизма управляют развитием организма, в том числе и формированием мозговой деятельности. Во-первых, реализация работы генов. И во-вторых, управление работой тех же самых генов факторами внешней среды. Хотя ещё недавно считали, что   гены работают по заданной программе, что бы ни произошло.

Учитывая огромную комбинаторику генов и регулирующих их активность факторов среды, вряд ли в обозримом будущем удастся прогнозировать способности и тем более
гениальность человека. В этом смысле пагубным для человека и общества является опыт подталкивания развития молодых людей в соответствии с семейными традициями и далеко не всегда разумными запросами общества, а не с их действительным призванием.

Для развития страны негативную роль играют представления о непрестижности
науки, хотя во всех странах наука рассматривается как важнейший двигатель прогресса. Это привело к тому, что талантливые учёные либо уезжают за границу, либо
переходят в «престижные» сферы, где обречены тяготиться работой. В результате в научной среде возник возрастной провал – от 35 до 55 лет, хотя именно этот возраст в науке является наиболее продуктивным. А всё началось в 1990-е годы, когда
профессора эмигрировали или, оставаясь, торговали на рынках, занимались извозом
и т.д., чтобы прокормить семью.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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