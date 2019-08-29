Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

На основе данных об уровне рек с 3700 гидрометрических станций Европы исследователи сделали выводы о том, каковы причины наводнений в Северо-Западной Европе. Статья опубликована в Nature. Предполагаемый срок гибели всего человечества вычислили ученые

Специалисты получили результаты первого всестороннего статистического анализа за последние десятилетия. В работе приняли участие 47 специалистов десятков научных организаций Европы, в том числе эксперты из МГУ имени М.В.Ломоносова.

"Впервые установлены точный пространственный охват и величина изменений характеристик наводнений по всему Европейскому континенту", - заявила Мария Киреева, одна из ученых, работавших над базой данных, чьи слова цитирует ТАСС.

За последние 12 лет в Северо-Западной Европе увеличилось количество осадков, что повысило объем воды в реках. При этом в южно-европейских странах количество осадков уменьшилось, что в среднем привело к уменьшению числа наводнений.

За последние 50 лет в Восточной Европе температура воздуха весной повышалась каждое десятилетие на один градус Цельсия, что привело к уменьшению масштабов весенних половодий и к увеличению числа экстремальных осадков в летние периоды.

Ранее глава Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко дал эксклюзивное интервью "Аргументам недели". В ходе беседы он поделился результатами о проделанной работе и дал свою оценку слухам, появившимся в СМИ, относительно причин катастрофы.