Министр науки России чудит. Но чудеса не из дешёвых

Пока Владимир Путин не покладая рук решает внешнеполитические задачи, разруливая сложные отношения с США и ЕС, подчинённые Дмитрия Медведева, похоже, окончательно потеряли чувство страха и забыли о субординации.



Мол, раз царю некогда, мы пока пограбим народное достояние. Зажигательный пример – игнорирование объявленного президентом моратория на отторжение имущества Российской академии наук, как минимум, до 1 января 2020 года. Стервятники не смогли даже выждать несколько месяцев. Проигнорировали распоряжение президента: вице-премьер Виталий Мутко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководитель загадочного, но всемогущего АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник, бывшая правая рука всесильного корги-графа Шувалова и ряд фигур помельче. Причём Мутко является не только вице-премьером, но и председателем Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. Именно он своей дланью осеняет то или иное решение, стоимость которого сотни миллионов чуждых нам американских рублей.



Решение назначить министром науки и «верхнего» образования студента-заочника без учёных степеней и званий, мягко говоря, неординарное. Вот и выдаёт он такие же неординарные решения. Оказывается, приказ за №1 дсп Михаил Котюков подписал ещё в феврале, а в научные институты он попал только что. Это рекомендации о взаимодействии российских учёных со своими иностранными коллегами, которые были подняты на смех не только научным сообществом, но и представителями спецслужб.



Другое, более материально решение Котюкова - это переселение ряда легендарных научных институтов из исконных мест их расположения. Злые языки утверждают и врут, конечно, что именно эту землю заказал под свой особняк очень влиятельный человек, которому отказать не могут. Значит, будут давить до конца. Несмотря на мораторий президента Путина.



Видимо, у министра есть особенный оберег от неудач, о котором писали "Аргументы недели".



