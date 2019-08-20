Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети

В Сети набирает популярность мем с запястьем российского министра науки и высшего образования. Нет, на руке Михаила Котюкова не дорогущие часы, стоимость которых превышает годовой заработок чиновника высшего звена. Все очень скромненько, только как-то не вяжется с занимаемой должностью.









«Ну правильно, науки уже нет, так хоть на Бога будем надеяться», «Зачем нам высокие технологии, если есть Ветхий завет», «Это оберег от иностранных ученых», «Как бы это дресс-кодом в образовании не стало», «С таким министром путь в средневековье невероятно ускорится», «Проблема не в том, что министр на руке носит, а в том, что господин Котюков по жизни абсолютно не имеет никакого отношения ни к науке, ни к высшему образованию за исключением собственного диплома. А что может такой руководитель ведомства? Естественно, только на Бога надеяться!», - пищут пользователи в Сети.

Но, видимо, даже с Божьей помощью у него в министерском кресле что-то не ладится, и кам, мы уже писали, промах следует за промахом.