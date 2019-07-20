Ученый подсчитал стоимость доставки грузов с Земли на Луну при ее освоении

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта подсчитал примерную стоимость доставки грузов и экипажей на Луну при ее освоении.

По словам специалиста, на первом этапе освоения спутника Земли вышеуказанные траты будут составлять не менее 15 миллиардов долларов ежегодно, передает РИА "Новости" . Вышеуказанная сумма, как считает Евгений Слюта, ставит под вопрос целесообразность освоения Луны.

Уточняется, что для обеспечения транспортных перевозок с Земли на спутник может понадобиться примерно 200 тонн кислорода и 50 тонн водорода каждый год.