Ученый подсчитал стоимость доставки грузов с Земли на Луну при ее освоении
20 июля 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
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20 июля 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
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