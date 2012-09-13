Ученые: на Марсе выпадает снег

Американским ученым удалось впервые наблюдать снегопад в Солнечной системе на планете Марс.

Ученые NASA выяснили, что на Марсе выпадает снег из замерзшей двуокиси углерода.

Благодаря информации, полученной с космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), ученые сделали это открытие. Аппарат предоставил информацию о температурах на Красной планете, а также размерах частиц в атмосфере Марса и их концентрации. Изучив всю информацию, ученые пришли к выводу, что при температуре минус 125 градусов по Цельсию происходит замерзание вещества и образуется "сухой лед", который в виде снежных хлопьев выпадает на поверхность планеты.

Один из исследователей из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии Пол Хейн сообщил, что специалисты "точно установили, что марсианские облака состоят из двуокиси углерода, и хлопья выпадают достаточно обильно, чтобы лечь толстым слоем снега на поверхности".

По данным ученых NASA, образование таких облаков в основном происходит над Южным полюсом Марса, где еще в 2006 году были обнаружены ледники. Один из них не тает целый год.