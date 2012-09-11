Гендерное равноправие: у беспозвоночных любой папа может стать мамой

Учёные из Национального океанографического центра в Саутгемптоне выяснили, что антарктические моллюски вида, известного как Lissarca milliaris могут менять пол для эффективного размножения в условиях океанского холода.

Результаты были опубликованы в научном журнале Polar biology, передаёт Би-Би-Си.

"Предыдущие исследования репродуктивности изучали лишь крупные яйцеклетки и выводок", - сказал научный сотрудник Адам Рид.

Ранние научные работы на эту тему выявили, что особи женского пола вынашивали свое потомство вплоть до 18 месяцев – от состояния "крупных яйцеклеток" до "покрытого раковиной молодняка". Было выявлено, что под панцирем самки могут находиться одновременно до 70 особей молодняка.

Но в исследованиях размножения на клеточном уровне Рид и его коллеги выяснили, что яйцеклетки могут присутствовать и у самцов.

"Удивительно, но мы обнаружили большое число маленьких яйцеклеток в самцах, которых было намного больше, чем может выносить животное за время своей жизни", - сказал ученый в интервью Би-би-си.

Он объяснил, что в условиях экстремального холода развитие замедляется, поэтому вскармливание личинок - процесс не из легких.

"Вынашивание уменьшает необходимость в периодах длительного вскармливания", - говорит Рид, утверждая, что такое поведение является более эффективным для многих беспозвоночных, обитающих в Антарктике, таких как двустворчатые моллюски и морские ежи.

Исследователи полагают, что Lissarca milliaris ещё более увеличивают эффективность своего размножения используя в качестве инкубатора первого этапа самцов, из которых самками становятся наиболее выносливые в прямом м переносном смысле этого слова.

"Мы также узнали, что после того как самцы превращаются в самок, мужская ткань остается в организме еще долгое время", - сказал он.

Загадки двустворчатых моллюсков изучены не до конца, и исследователям предстоит открыть много нового, говорит учёный.