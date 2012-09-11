Гендерное равноправие: у беспозвоночных любой папа может стать мамой
11 сентября 2012, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные из Национального океанографического центра в Саутгемптоне выяснили, что антарктические моллюски вида, известного как Lissarca milliaris могут менять пол для эффективного размножения в условиях океанского холода.
Результаты были опубликованы в научном журнале Polar biology, передаёт Би-Би-Си.
"Предыдущие исследования репродуктивности изучали лишь крупные яйцеклетки и выводок", - сказал научный сотрудник Адам Рид.
Ранние научные работы на эту тему выявили, что особи женского пола вынашивали свое потомство вплоть до 18 месяцев – от состояния "крупных яйцеклеток" до "покрытого раковиной молодняка". Было выявлено, что под панцирем самки могут находиться одновременно до 70 особей молодняка.
Но в исследованиях размножения на клеточном уровне Рид и его коллеги выяснили, что яйцеклетки могут присутствовать и у самцов.
"Удивительно, но мы обнаружили большое число маленьких яйцеклеток в самцах, которых было намного больше, чем может выносить животное за время своей жизни", - сказал ученый в интервью Би-би-си.
Он объяснил, что в условиях экстремального холода развитие замедляется, поэтому вскармливание личинок - процесс не из легких.
"Вынашивание уменьшает необходимость в периодах длительного вскармливания", - говорит Рид, утверждая, что такое поведение является более эффективным для многих беспозвоночных, обитающих в Антарктике, таких как двустворчатые моллюски и морские ежи.
Исследователи полагают, что Lissarca milliaris ещё более увеличивают эффективность своего размножения используя в качестве инкубатора первого этапа самцов, из которых самками становятся наиболее выносливые в прямом м переносном смысле этого слова.
"Мы также узнали, что после того как самцы превращаются в самок, мужская ткань остается в организме еще долгое время", - сказал он.
Загадки двустворчатых моллюсков изучены не до конца, и исследователям предстоит открыть много нового, говорит учёный.