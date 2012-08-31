Ученые Гарвардского университета уже 70 лет ищут формулу счастья

Философы, психологи давно пытаются найти ответ на вопрос – что делает нас счастливыми? Ученые Гарвардского университета в течение вот уже 70 лет исследовали 268 человек, чтобы найти наконец-то формулу счастья.

Джордж Вайланд, профессор университета и директор отделения психиатрии, кажется, знает жизнь людей, которых он наблюдает, лучше, чем свою собственную. В его картотеке подробные биографии жизни людей с их взлетами и падениями, браками и разводами, болезнями и депрессиями. «К некоторым из них у меня даже появились почти отеческие чувства. Одновременно мне кажется, что я следую по их стопам и учусь у них», - говорит Вайланд, которому сейчас 77 лет, т.е. он только на 15 лет моложе, чем большинство его подопечных.

Для того, чтобы вывести формулу счастья, каждые несколько лет психологи проводят обширные интервью с участниками, каждые 5 лет их обследует медицинская комиссия и несколько раз в год они заполняют множество анкет с вопросами типа: Что беспокоит вас сейчас в вашей жизни? Что делает вас счастливым? Насколько вы удовлетворены вашим браком? Как часто вы мастурбируете? И т.д.

Конечно, некоторые ответы и результаты данного исследования не являются открытием, а подтверждают уже известные факты: регулярные физические упражнения, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и курения способствуют улучшению качества жизни, пишет немецкий журнал «Spiegel».

«Но самым важным на сегодняшний день являются отношения», - говорит Вайланд, - «Причем, это не обязательно отношения с вашим партнёром, а скорее, в общем, качество ваших отношений с другими людьми».

Тот, кто пытаются сделать все «правильно» не застрахован от неудач, ведь в мире нет ничего идеального. «Каждый переживает трудные ситуации и то, как человек обходится с ними, определяет его будущее. Учёные считают, что наиболее счастливыми и успешными являются те, кто может приспосабливаться к новым условиям, проявляя при этом определенную гибкость в поведении.

Негативные чувства важно аккумулировать так, чтобы они не причиняли внутреннюю боль. Каждый может подобрать для себя метод, который ему больше подходит: занятия спортом или разговор с психологом. Опасно переносить свои проблемы как внутрь себя, так и выносить их наружу, не проработав их. В первом случае это может привести к психическим расстройствам, во втором – к агрессивному поведению.

Среди участников исследования был Джон Ф. Кеннеди, чьи данные хранятся в строгой анонимности, впрочем, как и других. Около четверти участников ещё живы, их возраст - около 92 лет. Конечные результаты станут известны, когда исследование закончится, другими словами, когда умрёт его последний участник.