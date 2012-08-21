Российские космонавты Падалка и Маленченко в открытом космосе набрали грибов

Российские космонавты командир МКС-32 Геннадий Падалка и бортинженер экипажа Юрий Маленченко провели более пяти часов в открытом космосе. Они выполнили основные задачи второго в этом году выхода в открытый космос по российской программе.

Падалка и Маленченко перенесли грузовую стрелу-манипулятор со стыковочного модуля "Пирс" на модуль "Заря". "Пирс" освободили от полезного оборудования и в дальнейшем он будет отстыкован от МКС и затоплен в Тихом океане.

После этого космонавты приступили к запуску микроспутника "Сфера", с помощью которого ученые смоделируют падение космических объектов на Землю, передает Вести.ру. Проверив ориентацию космического аппарата, космонавты использовали специальное пусковое устройство и отправили спутник в космос.

Переместившись к рабочему отсеку служебного модуля "Звезда", Падалка и Маленченко установили там пять противометеороидных панелей, которые усилят защиту станции от метеоритных атак.

Космонавты демонтировали со стыковочного отсека "Звезды" один из трех контейнеров "Биориск-МСН", установленных за бортом станции в августе 2011 года. В контейнерах содержатся бактерии и грибы. Их анализ позволит решить проблему планетарных карантина и защиты, позволит определить степень и характер мутации земных организмов в условиях открытого космоса. Ученых будут исследовать, могут ли микроорганизмы с других планет быть доставлены на Землю.