Рогозин: космические проблемы России проистекают из земной халатности

Проблемы, связанные с ракетно-космической техникой, не имеют ярко выраженного коррупционного измерения и объясняются другими факторами, заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на "правительственном часе" в Госдуме.

"Эти проблемы вызваны и отсутствием отечественной электронной компонентной базы с надлежащими характеристиками, и значительным сокращением института военных представительств на предприятиях для обеспечения контроля качества и надежности изделий, и в целом системным характером проблем промышленности и подготовки кадров", - сказал Рогозин, обращаясь к депутатам, передает РБК.

Он добавил, что меры по повышению ответственности руководителей организаций за выполнение поставленных перед ними задач в настоящее время активно прорабатываются.

"Безусловно, проявление халатности, игнорирование уже существующей нормативно-правовой базы не должны оставаться безнаказанными", - подчеркнул вице-премьер.

"АН" писали, что Рогозин на этом же "правительственном часе" во вторник заявил в Госдуме о необходимости ужесточить борьбу с космическими масштабами коррупции в ОПК.

Напомним, что один из серьезнейших конфузов Роскосмоса произошел 9 ноября 2011 года, когда был запущен первый за 15 лет российский межпланетный зонд, предназначенный для доставки образцов грунта со спутника Марса Фобоса. Маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу.

"Фобос-Грунт" остался на околоземной орбите, и 15 января обломки зонда упали на Землю в Тихом океане. Междведомственная комиссия в конце января сделела вывод, что одна из причин провала марсианской миссии России - использование пиратских микросхем.