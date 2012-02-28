Рогозин: космические проблемы России проистекают из земной халатности
28 февраля 2012, 15:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Проблемы, связанные с ракетно-космической техникой, не имеют ярко выраженного коррупционного измерения и объясняются другими факторами, заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на "правительственном часе" в Госдуме.
"Эти проблемы вызваны и отсутствием отечественной электронной компонентной базы с надлежащими характеристиками, и значительным сокращением института военных представительств на предприятиях для обеспечения контроля качества и надежности изделий, и в целом системным характером проблем промышленности и подготовки кадров", - сказал Рогозин, обращаясь к депутатам, передает РБК.
Он добавил, что меры по повышению ответственности руководителей организаций за выполнение поставленных перед ними задач в настоящее время активно прорабатываются.
"Безусловно, проявление халатности, игнорирование уже существующей нормативно-правовой базы не должны оставаться безнаказанными", - подчеркнул вице-премьер.
"АН" писали, что Рогозин на этом же "правительственном часе" во вторник заявил в Госдуме о необходимости ужесточить борьбу с космическими масштабами коррупции в ОПК.
Напомним, что один из серьезнейших конфузов Роскосмоса произошел 9 ноября 2011 года, когда был запущен первый за 15 лет российский межпланетный зонд, предназначенный для доставки образцов грунта со спутника Марса Фобоса. Маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу.
"Фобос-Грунт" остался на околоземной орбите, и 15 января обломки зонда упали на Землю в Тихом океане. Междведомственная комиссия в конце января сделела вывод, что одна из причин провала марсианской миссии России - использование пиратских микросхем.