Участница скандального телепроекта "Дом-2" Евгения Феофилактова, ставшая мамой в декабре, оставила запись в блоге на сайте "Дома-2", Феофилактова поздравила всех с Рождеством, пожелав тепла и света.

Молодая мама Е. Феофилактова также поделилась с поклонниками тем, что ее сын Даниэль растет и улыбается.

"Добрый вечер, мои хорошие! давно не заходила на офф сайт, даже соскучилась!!! как у вас дела? как новогодние каникулы? Поздравляю вас с великим праздником Рождеством Христовым!!! Тепла, света вам и вашему дому! Рождество - теплый и семейный праздник)поздравьте своих родных и близких)", - написала Феофилактова.

"У нас все хорошо, Даниэль растет, улыбается) ко мне приезжала мама, помогала мне с малышом, сегодня мамочка уехала....так не хватает ее((((((((((((((((((((((( никто в жизни так не любит, как мама.....цените своих родителей........", - так закончила запись участница "Дома-2".