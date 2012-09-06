Анна Семенович удивляет поклонников своим внешним видом - ФОТО

На концерте «Дискотека МУЗ-ТВ», посвященном Дню города, отметились многие звезды российского шоу-бизнеса, явилась на праздник и Анна Семенович, которая никак не может скрыть от окружающих и лишний вес и второй подбородок.







Фото "Экспресс-газета"





Фото "Экспресс-газета"

Несмотря на то, что Семенович была в черном, она не смогла скрыть лишние килограммы от любопытных глаз. Фотографы не забыли и отметить второй подбородок Анны Семенович.