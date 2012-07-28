Песков: заявления Навального о Бастрыкине в администрации Путина не стояло

Обращения блогера Алексея Навального к президенту России, касающиеся чешского миллионера - главы СКР Александра Бастрыкина, если вдруг поступят в администрацию президента, сразу будут перенаправлены генпрокурору РФ Чайке.

Об этом в субботу заявил пресс-секретарь главы государства Российского Дмитрий Песков.

"Последнее обращение Навального, в котором речь идет о Бастрыкине и якобы запросе о виде на жительство в Чехии, не поступало в администрацию президента. Это классический случай, когда многие заявители сначала предпочитают информировать СМИ, а лишь затем отправляют обращение", - заявил Песков, передает ИТАР-ТАСС.

По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле действует Управление президента по работе с обращениями граждан, и все поступающие сообщения рассматриваются и направляются в соответствующие инстанции.

"Есть ранее полученное обращение Навального, поступившее примерно две недели назад, с аналогичными просьбами к президенту страны в отношении Бастрыкина и ссылками на "Новую Газету" и ее сотрудников. Оно поступило в управление уже после того, как были даны все разъяснения всеми сторонами, тем не менее, по закону, все равно будет проведена соответствующая проверка. И это обращение, и то, которое может быть получено, будет переправлено управлением в Генеральную прокуратуру для соответствующей проверки", - пообещал Дмитрий Песков.

"Пресс-секретарь президента РФ объяснил: "Мы не имеем этого обращения, говорить с гражданами через Интернет, языком Интернета мы не намерены и не будем".

"Хотя бы на наш сайт прислал, это возможно, но писать в какой-то социальной сети, где качество информации носит весьма сомнительный характер, утверждать, что он что-то отправил президенту, -мы, конечно, это не можем воспринимать серьезно, и никоим образом это не является позывом к действию с нашей стороны", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

"АН" писали, что сам оппозиционер Навальный особо не скрывает, что затеял это разоблачение неспроста, а в ответ на арест 26 июля двух человек по "Болотному делу".

Напомним, накануне Александр Бастрыкин прокомментировал появившиеся в Интернете обвинения в том, что у него есть вид на жительство и бизнес в Чехии

Тем временем, 30 июля Алексея Навального ждут в Следственном комитете для предъявления ему официального обвинения по делу "Кировлеса", которое расследуется еще с 2010 года. По сведениям адвоката оппозиционера Вадима Кобзева, обвинение собираются предъявить по статье УК РФ "Причинение имущественного ущерба без признаков хищения". Ранее также сообщалось, что финансовые отношения Алексея Навального и губернатора Кировской области Никиты Белых могут стать поводом для уголовного разбирательства.