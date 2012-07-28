Телеведущая Ксения Бородина не торопится под венец с Терехиным

Телеведущая Ксения Бородина на церемонии вручении премии "Интрига года" была замечена вместе с Михаилом Терехиным. Как пишут Интернет-СМИ, Михаил сделал любимой предложение руки и сердца.

Однако Бородина заявила журналистам, что замуж выходить пока не собирается, так как 2012 год - високосный, а первый раз она тоже вышла именно в високосном году.