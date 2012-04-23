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23 апреля 2012, 14:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта markosweb.com

Федеральное агентство по туризму России в понедельник направило в ГУВД Москвы письмо с просьбой проверить деятельность компании "Идеальный мир". А в Российском союзе туриндустрии уже не сомневаются, что сотрудники турфирмы сознательно обманывали клиентов, сообщила пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

"Мы всегда в таких случаях, когда есть факт невыполнения туроператором обязательств перед клиентами, направляем письма в ГУВД и Роспотребнадзор. Но в последнее время, чтобы ускорить процесс, мы адресуем письма напрямую подразделению МВД по месту деятельности компании. В данном случае - Москва. В письме Ростуризм просит проверить деятельность компании на предмет соответствия закону", - , рассказал глава пресс-службы Ростуризма Олег Мосеев, передают РИА Новости.

Клиентов "Идеального мира" и их родственников просят обращаться в Ростуризм по телефону горячей линии: +7 (985) 226-82-71.

Кстати, от "Идеального мира" пострадали не только россияне, но и украинцы, которым в Киеве "впаривали" туры по демпинговым ценам.

"АН" писали, что сегодня часть обманутых клиентов вернулась в Россию за свой счет. Нескольким десяткам оказывает помощь российское консульство в Израиле. Еще восемь клиентов "Идеального мира" застряли в Иордании.

Напомним, накануне разразился скандал в "Идеальном мире" - туроператор подставил своих клиентов. Пятьдесят четыре клиента туроператора не смогли вчера покинуть Израиль. Еще 70 туристов, заключивших договор с фирмой, не смогли в воскресенье утром вылететь в Землю Обетованную из Домодедово: им объявили, что их авиабилеты не оплачены.

Представительница "Идеального мира" в Израиле сообщила клиентам, что с сегодняшнего дня уволена.

Туроператор, похоже, прекратил свое существование: в офисе сняты таблички, на телефоны никто не отвечает, продажа туров прекращена. Видимо, туристы, направлявшиеся в Израиль, стали первыми пострадавшими из-за вероятного банкротства "Идеального мира".

"Идеальный мир", по данным с сайта компании, является туроператором по направлениям: Израиль, Иордания, Чехия, Индонезия, Украина, Белоруссия. Офисы работают в Москве, Екатеринбурге и Киеве, есть представительство в Санкт-Петербурге.

Финансовая ответственность компании застрахована на 30 миллионов рублей в компании Росгосстрах. По предварительным данным, суммы гарантий должно хватить всем пострадавшим.

Предпоследний скандал, вызванный разорением туроператоров, разразился всего-то две недели назад: 6 апреля прекратил финансовые операции, в том числе, оплату отелей туроператор ITC, он же Международный клуб путешествий.

Ранее из-за банкротства туроператора "Ланта-Тур" в январе так или иначе пострадали тысячи его российских клиентов.