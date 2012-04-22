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22 апреля 2012, 08:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото сайта ntv.ru

В Москве в субботу дракой закончились выборы главы Объединенного студенческого комитета МГУ. Пострадали десятки человек, сообщил председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.



По его словам независимый кандидат, выдвинутый инициативной группой студентов и аспирантов МГУ, был удален с конференции, на которой избирался глава Комитета, передает Интерфакс. А люди крепкого телосложения начали избивать студентов, которые пытались помешать фальсификации выборов.

Второй кандидат был выдвинут Студенческим союзом МГУ, которым многие студенты недовольны, поскольку эта организация вступила в "Общероссийский народный фронт". ОСК получает бюджетные средства на ремонт, расселение общежитий, решает вопросы аренды и строительства.

Хромов предположил, что именно из-за "больших денег" и последовала такая жесткая реакция на "оппозиционного кандидата".

"Студенты требуют от руководства вуза наказать провокаторов драки и провести перевыборы", - добавил Хромов.