Степашин в суде требует у Жириновского 10 млн за обвинение СП в мздоимстве

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20 апреля 2012, 18:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта lawconsalting.ru

В Москве Никулинский районный суд 14 мая начнет предварительные слушания по иску о защите чести и достоинства главы Счетной палаты РФ Сергея Степашина к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, сообщил в пятницу пресс-секретарь суда Арсен Погосян.

Как сообщил Погосян, иск принят к производству, передает Интерфакс. По его словам, истец просит суд признать недействительными сведения, распространенные лидером ЛДПР, и взыскать с него сумму компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей, передает Интерфакс.

Степашин не просит ответчика опровергнуть информацию, уточнил пресс-секретарь суда.

Поводом для подачи иска стали высказывания Жириновского 20 февраля 2012 года на встрече со студентами театрального института имени Б.В. Щукина о том, что глава СП РФ "берет взятки".

"АН" писали, что 16 апреля в Москве Савеловский суд отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, поданного лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым к председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому и ВГТРК. Недовольство Миронова вызвали слова Жириновского в эфире телеканала "Россия" о том, что Миронов якобы за взятки предоставлял места в Совете Федерации. Миронов требовал от Жириновского не только извиниться, но опровергнуть эту информацию публично на том же телеканале.

Напомним, 5 апреля в Перми Свердловский районный суд отклонил исковое заявление о возмещении морального вреда жителю города, оскорблённому публичным высказыванием лидера ЛДПР Владимира Жириновского о "дебильном" и "тупом" населении Урала.