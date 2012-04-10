Уроженцы Таджикистана устроили драку на Комсомольском проспекте

В Москве уроженцы из Таджикистана устроили массовую драку у метромоста на Комсомольском проспекте. В ходе конфликта один из участников драки получил ножевое ранение в грудь.

Пострадавший был госпитализирован. По данным ГУМВД РФ по Москве, в потасовке участвовало 7 человек.

Личность подозреваемого в нанесении ножевого ранения уже установлена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.