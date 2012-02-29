Полиция надеется, что радио РСН поможет поймать хулиганок из Pussy Riot

Московская полиция надеется получить от редакции радио "Русская служба новостей" информацию, которая поможет поймать хулиганок из панк-группы Pussy Riot, на которых заведено уголовное дело за маски-шоу в храме Христа Спасителя.

"В рамках уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий в помещении храма Христа Спасителя 21 февраля, проводится комплекс следственных мероприятий", - сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве на ведомственном сайте.

"В частности, 27 февраля в адрес редакции РСН было направлено письмо, уведомляющее о необходимости получения сведений об обстоятельствах предоставления эфира лицам, представляющимся как участники группы "Pussy Riot", взявшим на себя ответственность за совершение хулиганских действий в помещении храма", - отметили в пресс-службе.

В соответствии с нормами УПК полиция имеет право произвести выемку необходимых материалов для расследования уголовного дела.

Кроме того, следователи планируют вручить повестку о вызове на допрос сотруднику радиостанции, непосредственно контактировавшему с членами группы.

"АН" писали, что 21 февраля 5 девушек из скандальной панк-группы Pussy Riot, одетые в яркие костюмы, с лицами, скрытыми под масками, подошли к алтарю в Храме Христа Спасителя и устроили танцы прямо перед иконостасом. При попытке их схватить они убежали. Московская полиция завела на них дело за хулиганство и ведет их розыск.