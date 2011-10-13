IT-Первенство мира: Samsung проиграл Apple на австралийском поле, подсудили?

В Сиднее Австралийский суд подтвердил обоснованность претензий Apple против компании Samsung и наложил временный запрет на продажу планшетов Samsung Galaxy 10.1, в технологии которых зафиксирован плагиат.

Судебные тяжбы между Apple и Samsung идут в девяти странах. Обе компании обвиняют друг друга в плагиате технологии сенсорных экранов на планшетах и смартфонах.

В сентябре Apple удалось добиться введения запрета на продажи Galaxy 10.1 в Германии.

Решение австралийского суда может "потопить" новый планшет от Samsung на рынке этой страны, так как он наверняка пропустит пиковый момент продаж техники - накануне Рождества, отмечает Reutars.