По решению суда Казанской епархии настоятель казанского храма Святой великомученицы Параскевы Пятницы протоиерей Михаил Григорьев, заявивший на ТВ о своих пристрастиях к "сладкой" жизни, отстранен от прихода и отправлен в ссылку.

Скандал, фигурантом которого стал настоятель казанского храма, уже вышел за республиканские рамки и привлек внимание широкой общественности.

Интервью с "сиротой казанской" было показано 18 сентября. В видеоролике настоятель Григорьев рассказал, что носит дорогую брендовую одежду, имеет дорогой сотовый телефон, а также владеет тремя иномарками и тремя квартирами, причем одна из них – в Москве. Батюшка оказался завсегдатаем элитных казанских ресторанов.

Настоятель пожаловался журналистам, что недавно его ограбили: преступники похитили из его сейфа значительную сумму денег, по данным СМИ – 15 млн рублей.

Фотографии и видео настоятеля поражают неискушенного зрителя: Михаил Григорьев появлялся на публике в очках от Versace и с маникюром.

Кроме того, настоятель любит ходить в футболках от Hugo Boss и покупает нижнее белье от Gucci, предпочитает телефон марки Vertu и носит часы Patek Philippe. В его автопарке есть автомобили BMW X6, Mercedes Gelandewagen и Mercedes Viano.

Архиепископ Казанский Анастасий был вынужден собрать епархиальный суд по делу Григорьева. Суд состоялся 22 сентября 2011 года. Члены суда прибыли на его заседание все со старыми телефонами и исключительно на такси.

По решению суда Казанской епархии он отстранен от прихода и должен отправиться на восстановление одного из заброшенных храмов в Высокогорском районе.

По неподтвержденной информации, после того как епархиальный суд вынес решение отправить настоятеля трудиться на благо церкви, тот заявил, что не намерен покидать свой пост и останется работать в храме Параскевы Пятницы.

Типа справки: Григорьев Михаил Николаевич настоятель храма (с 1997 г.), протоиерей, председатель приходского совета Пятницкой церкви г. Казани. Родился 4 ноября 1970 года в Мордовии. В 1994 году закончил Московскую Духовную семинарию. 21 ноября 1996 года рукоположен Архиепископом Казанским метрополитом Татарстанским Анастасием в сан священника. В 2002 году удостоен Патриаршей награды "протоиерей".

Холост (целибат).