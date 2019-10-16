Кубанских школьников приглашают на международный литературный конкурс

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16 октября 2019, 11:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Центр «Ракурс» приглашает школьников Краснодарского края и других субъектов на международный игровой литературный конкурс «Пегас». К участию допускаются учащиеся 2-11 классов. По словам организаторов, такое мероприятие должно повысить интерес к литературе среди школьников.

Конкурс уже имеет богатую историю – проводится с 2013 года и является частью программ Российской академии образования «Продуктивные игровые конкурсы» и «Художник и книга».

Следующая игра «Пегас» пройдёт 5 февраля 2020 года. Её темой станет: «FLUCTUAT NEC MERGITUR*: Нам внятно всё...» (*Его бьют волны, но он не тонет - девиз города Парижа). Конкурс в следующем году будет посвящён взаимному влиянию русской и французской литературы. «Мы постараемся посмотреть на знакомые произведения Пушкина, Толстого, Достоевского, Грибоедова и др. именно с этой стороны. Кроме того, обратим внимание на авторов, чей жизненный путь был связан с Францией», отмечают организаторы. Более подробно с программой конкурса и его условиями можно ознакомиться на сайте «Ракурса», по электронной почте (rakurs230@mail.ru, 100rakurs@mail.ru) или по телефонам: + 7 (903) 457-88-77, + 7 (918) 933-18-98, + 7 (918) 460-79-99.

Помимо этого, центр «Ракурс» является организационным комитетом международных и всероссийских конкурсов для школьников «Русский медвежонок», «Кенгуру», British Bulldog, «Золотое Руно», «Человек и природа», «КИТ». Конкурсы адресованы учащимся 1—11 классов, воспитанникам подготовительных групп детских садов и проводятся при поддержке Российской академии образования. Победители конкурсов награждаются дипломами и призами, все участники получают сертификаты и памятные сувениры.

Также центр предлагает школьникам помощь в подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике, русскому языку, физике и истории. Школьники получат консультацию в группах от 5 до 10 человек, пройдут тестирование по аналогам демо-версий ОГЭ и ЕГЭ.