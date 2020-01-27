//Недвижимость : Цены и рынок 13+

27 января 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

бесплатные квартиры,фото соцсетей

Во времена Советского Союза получить квартиру от государства можно было по щелчку пальцев. Перед этим, конечно бы, пришлось отработать лет 10 на заводе, встать в очередь за квартиру, а дальше – ожидайте ключики от нового трехкомнатного жилья! Бесплатные квартиры получали и многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с разнополыми детишками. Причем квартиры выдавались с расчетом на всех членов, в зависимости от пола детей. Мальчикам одна комната, девочкам вторая, а для родителей своя личная спальня.

Везло и студентам, которые бесплатно жили в общежитиях, при условии порядочного поведения и успеваемости в университете. Хотя, даже двоечники имели собственную койку в общих комнатах. Никто, никого не выгонял.

Сейчас, чтобы заполучить заветное жилье от государства, придется и работать, и все равно за него заплатить. Хотя статья №40 в Конституции Российской Федерации гласит, что каждый гражданин РФ может получить бесплатное жилье совершенно безвозмездно. Но торопиться радоваться – не стоит, это далеко не самый быстрый и легкий процесс. Иногда, проще будет самостоятельно накопить деньги или развить свой бизнес… Но, поскольку шанс получить жилье бесплатно в России – есть, то мы хотим поделиться с вами аж 5-тью способами, как этого можно добиться.

Устраивайтесь поудобнее, и ловите ответы на вопросы:

Можно ли получить квартиру от государства?

Как получить жилье бесплатно?

Где бесплатно дают жилье?

Кому государство дает квартиры бесплатно?

Как получить недвижимость бесплатно: 5 способов.

Подробную консультацию про получение жилья, про сборку необходимых документов, может дать юрист. Он же, поможет пройти весь процесс ОТ и ДО новых ключей от квартиры.

Бесплатные квартиры в России

Если раньше личную недвижимость получали все военнослужащие, врачи, учителя, ученые, молодые специалисты, то со временем – процесс выдачи бесплатной квартиры стал невыгодным для государства. Более того, в России продажей, строительством жилых комплексов занялись частные фирмы, которые лишь выплачивают налог государству и выкупают/арендуют землю для постройки. Но, в общем, государство не имеет никакого отношения к новоиспеченным жилым комплексам от частных лиц, а значит выдать квартиру нуждающимся не всегда может.

Так же, процесс получения происходил намного проще. Достаточно было встать в очередь, а именно на учет в райисполкоме или на своем предприятие, а дальше ожидать. Но в список очереди могли попасть не все, а люди: живущие в 6 м2 на человека. Поэтому, были случаи, когда семьи жили в 25 квадратах и точно не могли бы претендовать на жилье, они рожали еще одного малыша, лишь бы оказаться в заветном списке. Сроки не устанавливались точно, и колебались от 10 до 20 лет, в течение этого периода можно было выхватить новую квартирку.

Более обеспеченные граждане, давали взятку, чтобы получить жилище, как можно быстрее. Таким образом, они попадали в списки в первых рядах, а значит получение квартиры в ближайшее время – было неотложным делом для коррупционеров.

Как теперь в России?

В 1991 году, когда СССР распалось на отдельные страны, процесс становления России только начинался, многие могли забыть о принятом порядке выдачи жилья. Со временем бесплатное получение квартир, на некоторый период – вообще прекратилось. А после была выпущена статья №40 в Конституции Российской Федерации. Теоретически, благодаря ей можно было получить помещение бесплатно. Или же за минимально доступную плату. Но при этом она будет выдана только очереднику по договору социального найма. Так же, он, как претендент, должен быть малоимущим, или человеком, который нуждается в улучшенных условиях жилья. Все это фиксируется документацией, проверками и официальными подтверждениями.

Как гласит статистика выдачи жилья, многие люди ожидают до сих пор с 1995 года, когда вышла статья №40. В общем, список насчитывает 69.000 семей очередников, а за 2019 Россия выдала квартиры только 3600 семьям. Так что – можно считать этот вариант проигрышным, хотя попытка не пытка. Если вы реально оцениваете, что насобирать на жилье самостоятельно – не удастся, то испытайте судьбу. А вообще, есть еще несколько практичных способов, которые с доплатой – увеличат шанс получить квартиру бесплатно или намного дешевле. Главное помнить, что если у вас получится это, то: продать, сдать в аренду, переоформить квартиру от государства – будет невозможно. Только, если вы приватизируете ее, сразу после получения. Исключается приватизация для детей-сирот, они могут пройти процесс лишь через 5 лет после выдачи.

Как можно получить квартиру в Москве?

Ну что же, когда разговор заходит про столицу все может усложниться или наоборот облегчиться. Почему?

Сложно добиться выдачи жилья в Москве, поскольку растраты государства на постройку бесплатного жилья – увеличиваются. Но. В Москве есть намного больше пространства и построек, а значит, бесплатного жилья будет больше.

Самый частый и распространенный способ, как можно получить квартиру молодым – это принять подарок от родителей. Конечно, такой улов могут выхватить не все, но он зачисляется в список наших методов.

Некоторые взрослые люди, которые не имеют наследников, могут сделать подарок, тем, кто долго помогал им в жизненных ситуациях, работал на них, или являлся другом.

Но во втором случаи – есть подробности. Если лицо, получающее в дар квартиру не является дарящему - родней (супругом/ой, ребенком), то счастливчик должен будет платить за квартиру 13 % от полученного дохода. Так же, не стоит забывать, что не все жилье можно приватизировать. Из кодекса можно извлечь фразу: «Не подлежит приватизации жилье в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах военных городков, в служебных жилых помещениях»

Где бесплатно дают жилье?

В мире не так много стран, которые готовы раздавать жилье налево и направо. В России, как вы поняли – этого добиться можно, но трудно. Если же вам посчастливилось вот-вот получить квартиру, то вы сможете сделать прямо за своим рабочим столом или в надлежащем органе местного самоуправления. Как это происходит?

Существует перечень специальностей, где закон обязывает государство выдать жилье. Формат такой квартиры носит название: служебное жилье. Мы уже знаем, что продать и приватизировать – его невозможно, остается только получить, так кто же это может сделать:

Военные в военных городках или по месту службе. Вполне честное распределение жилья, поскольку военнослужащие рискуют своей жизнью и семьей ради государства. Сотрудники министерства обороны. Некоторые могут просто устроиться работать в министерство обороны обычным уборщиком или электриком и им обязаны выделить жилье. Врачи и учителя, переехавшие в деревню. Часто, страна обеспечивает и даже предлагает учителям и врачам переехать в село, чтобы обучать/ лечить людей, выдавая им жилье. Пожарные, сотрудники МЧС – живут в отдельных домах, окола место работы. Работники лесной промышленности – им жилье достается так же, по месту работы, то есть – в лесу. Работники таможни. Поселяются специалисты в ближайших городах около границ, где государство предоставляет жилье.

Из всего этого можно выделить один жирный минус. Такое жилье будет временным. Пока вы работаете – все нормально, оно ваше. Как только вы уволитесь – место придется освободить для нового владельца. Поэтому – не самый лучший способ найти постоянное место пребывания.

Кому положены квартиры от государства и как их заполучить?

Перейдем к 5 способам, как можно получить квартиру и кем надо являться:

Малоимущие. Люди, которые не владеют ничем – имеют право получить жилье. Но стоит знать, что малоимущим человеком и семьей, считаются те, которые имеют ежемесячный доход меньше прожиточного минимума. Но это не один критерий, оценивающий ваш статус. Их есть большое количество, и они колеблются в зависимости от ситуации и человека. Малоимущий должен предоставить все документы, что у него нет ни копейки за душой, а именно: статус малоимущей семьи, удостоверения гражданства, ежемесячный доход, лицевой счет, бумага о наличие налогооблагаемого имущества.

Быть ветераном. Ветеранам государство выдает жилье без очереди, в их личной очереди. Люди, которые прошли войну, не имеют своего жилья, или их квартира в аварийном состоянии – могут рассчитывать на помощь от страны. Муниципалитет, выдает квартиры в течение 1 года после поступления заявления, но как показывает практика – не всегда все так быстро.

Многодетная семья. Семьи, в которых 3 и более детей – считаются многодетными. Но не стоит забывать, что если у вас 3 детей и одному из них уже 19 лет, то рассчитывать на статус многодетных – вы не можете, а значит получить квартиру – тоже никак. Обязательно к предоставлению: справка о многодетности, справка о составе семьи, все документы детей и взрослых, справка о доходах родителей за последние полгода.

Сироты. Дети, воспитывающиеся в детских домах, не имеющие имущества – встают в очередь с 18 до 23 лет. Более того, являясь сиротой можно получить не просто жилье, а сертификат. Именно сертификат выдают автоматически, выпуская детей из приютов. Они могут потратить деньги с сертификата на любую недвижимость.

Жильцам аварийных домов. В России огромное количество домов, в которых давным-давно нельзя жить. Но люди ничего не могут сделать с этим, есть вариант получить новое жилье совершенно бесплатно. Площадь жилья, которое вы получите, будет не меньше площади бывшей квартиры. Главное собрать пакет документов и получить оценку экспертов, что ваша квартира не допустима для проживания в ней дальше.

Способы – есть, их достаточно. Но вы должны являться кем-то, чтобы получить что-то. Или наоборот не иметь ничего. Ни первый вариант, ни второй – не особо приятны для самооценки. Тем не менее – получить квартиру от государства можно, а если есть обстоятельства – нужно. Не упускайте свой шанс, а еще лучше развивайтесь и приобретайте достойное жилье самостоятельно!