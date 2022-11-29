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Аргументы Недели → Недвижимость 13+

В квартирах можно будет легально устанавливать сауны и хамамы

, 11:54

В квартирах можно будет легально устанавливать сауны и хамамы

С 1 декабря текущего года вступит в действие приказ МЧС, вносящий изменения в свод правил противопожарной защиты многоквартирных домов. Согласно поправкам, в домах можно будет устанавливать минисауны, хамамы или инфракрасные кабины.

Но есть одно существенное условие. Все конструкции должны быть заводскими, изготовленными с соблюдением всех стандартов и правил. Сооружение мест для релаксации по собственному усмотрению без какого-либо проекта по-прежнему запрещено. Иначе существуют серьёзные риски для окружающих.

Например, несколько лет назад в одном из столичных домов рухнул целый подъезд по причине того, что хозяин верхней квартиры оборудовал у себя не просто сауну, но ещё и бассейн. Как следствие перекрытия старого здания просто не выдержали нагрузки. Также известны истории о пожарах из-за перегрузки проводки.

По большому счёту послабления затронут состоятельных владельцев больших площадей и двухуровневых апартаментов. В малогабаритной одно- или двухкомнатной квартире обустроить собственную сауну просто негде.

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