В квартирах можно будет легально устанавливать сауны и хамамы

Аргументы Недели → Недвижимость 13+

29 ноября 2022, 11:54

С 1 декабря текущего года вступит в действие приказ МЧС, вносящий изменения в свод правил противопожарной защиты многоквартирных домов. Согласно поправкам, в домах можно будет устанавливать минисауны, хамамы или инфракрасные кабины.



Но есть одно существенное условие. Все конструкции должны быть заводскими, изготовленными с соблюдением всех стандартов и правил. Сооружение мест для релаксации по собственному усмотрению без какого-либо проекта по-прежнему запрещено. Иначе существуют серьёзные риски для окружающих.



Например, несколько лет назад в одном из столичных домов рухнул целый подъезд по причине того, что хозяин верхней квартиры оборудовал у себя не просто сауну, но ещё и бассейн. Как следствие перекрытия старого здания просто не выдержали нагрузки. Также известны истории о пожарах из-за перегрузки проводки.



По большому счёту послабления затронут состоятельных владельцев больших площадей и двухуровневых апартаментов. В малогабаритной одно- или двухкомнатной квартире обустроить собственную сауну просто негде.