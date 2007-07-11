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Интернет до школ опять не дошел?

Невиртуальная реальность: бюджетные деньги «осваиваются» в Сети

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Павел РУДАКОВ ]

Интернет до школ опять не дошел?

 В рамках национального проекта «Образование» правительство предприняло уже вторую по счету попытку подключить к Интернету все российские школы. Включая сельские, в самых глухих уголках страны. Судя по всему, и эта попытка близка к провалу. По дурной традиции у нас, увы, такое случается сплошь и рядом: даже самое хорошее дело с легкостью необычайной гробят исполнители…

«Зависший» проект

 ПЕРВАЯ попытка интернетизации российских школ была блестяще провалена еще в 2002–2004 годах. По причине вполне комичной: разработчики проекта «забыли» о том, что во многих сельских школах телефонов отродясь не было. А без них выйти в Интернет за разумные деньги никак невозможно. Это ясно сегодня, пожалуй, даже первоклашкам. Единственная альтернатива – спутниковая антенна. Но это слишком дорогое удоволь­ствие даже для растущего российского бюджета. Тем не менее на ту авантюру ушло 590,2 млн. рублей. Вполне возможно, ушло бы и больше, если бы в середине 2004 г. проект не приостановили. Кстати, до сих пор никакой внятной информации о судьбе потраченных бюджетных денег нет. Но самое смешное – про отсутствие телефонов на селе умудрились «забыть» еще раз! Когда проект повальной интернетизации запустили повторно – в 2006 году.

 25 июля прошлого года Федеральное агентство по образованию (Рос­обра­зование) объявило конкурс на подключение всех россий­ских школ к Интернету. В тендере участвовали пять компаний, в том числе, например, крупнейший сотовый оператор «Вымпелком».

 И тут начались чудеса. Тен­дерная комиссия признала заявки четырех претендентов не соответствующими условиям конкурса. Мол, неверно, господа, у вас составлена документация. «Вымпелком» со своим солидным штатом юристов, собаку съевших на грамотном составлении всяческих заявок, тут же обратился в суд, но, как и следовало ожидать, безрезультатно. Впрочем, не это главное.

 По закону тендер при участии одного-единственного претендента (а так оно и было в нашем случае) признается недействительным. Но этот факт конкурс­ную комиссию почему-то не смутил: лавры победителя получила компания «РТКомм», дочерняя компания фирмы «Синтерра». Но даже на это обстоятельство, по мнению тех, кто наблюдал за тендером, можно было бы закрыть глаза. Ладно, пусть сомнительно, но выиграли – теперь делайте! Но дела пошли как-то странно...

 Контракт между Рособразо­ванием и компанией «РТКомм» об обеспечении российских школ Интернетом был подписан 14 сентября 2006 года. А уже через 9 месяцев на недавней пресс-конференции руководст­во «Синтерры» призналось, что сроки реализации проекта, предусмотренные контрактом, могут быть не выдержаны. Говоря компьютерным языком, проект «завис» и требует «перезагрузки».

 Чего, в общем-то, и следовало ожидать.

Посчитаешь – обалдеешь!

 ЕСЛИ посмотреть на цифры – забавная арифметика получается. Давайте считать.

 На проект из госказны было выделено 3 млрд. рублей. Хотя специалисты в один голос говорят о том, что всеобщая школьная интернетизация «тянет» минимум на 8 миллиардов. И само подключение – процесс на три-пять лет, но никак не на один год.

 – В России более 53 тыс. школ. Все их обеспечить Интернетом ни к началу нового учебного года (95%), ни к новому году (остальные 5%) технически невозможно, – утверждает Игорь Белов, эксперт телекоммуникационного рынка. – Порядка 25 тыс. школ, то есть почти половина, расположены в 5–10 и более километрах от райцентров и мелких городков. Туда «не дотянется» ни одна из имеющихся сегодня технологий передачи данных. Кроме, пожалуй, спутниковой системы связи.

 Данная система обеспечивает прием сигнала пользователем, но для обратного запроса все равно необходима либо проводная телефонная линия (которой нет по факту), либо сеть оператора мобильной связи. А ее в российской глубинке тоже часто нет. Но допустим, GSM-сеть есть. Остается поставить спутниковый терминал – его минимальная цена около 25 тыс. рублей. Плюс доставка, подключение – а это отдельные деньги… Однако и это не выход. Ведь терминал рассчитан только на один компьютер. Чтобы подключить к нему несколько компьютеров, требуется роутер – специальное и весьма дорогостоящее устройство, позволяющее полученный сигнал с «главного» компьютера распределить по всем остальным, включенным в локальную сеть.

 Идем дальше. По договору компания «РТКомм» должна обеспечить каждой школе широкополосный доступ в Интернет со скоростью 128 Кб/с – в обе стороны. Получаем 50 Мб/час. Нетрудно спрогнозировать, что школьный компьютер будет непрерывно качать информацию из Интернета. Дети все-таки! Их же за уши от такой «игрушки» не оттащишь! Посменно будут сидеть, тем более что услуга проплачена на год вперед, а развлечений на селе, как правило, никаких. Получаем минимум 500 Мб/сутки и 300 дней в году (за вычетом каникул). Итого: 150 Гб/год – на каждую школу. А сколько это будет в денежном выражении? Считаем.

 Передача 1 Гб со спутника стоит сегодня около 500 рублей. GSM Гб – 650 рублей. В итоге получаем 1250 рублей за 1 Гб. Итого: около 200 тыс. рублей в год – примерные затраты одной сельской школы за годовой трафик. (Риторический вопрос: какая школа в будущем потянет такую сумму?) На одну школу из государственной казны выделено всего 50 тыс. рублей. Причем на все! Включая закупку и монтаж оборудования. Суммируем полученное. Подрядчик, стало быть, должен изыскать дополнительно на каждую школу в первый год работы 140 тыс. рублей. На всю страну – 8,4 млрд. рублей. Откуда такая благотворительность у коммерческой фирмы? Непонятно.

 Кстати, а лицензионное программное обеспечение преду­смотрено в проекте? Это тоже не бесплатное удовольствие. Вопрос особенно актуален, ведь дело пермского педагога Поносова, обвиненного в использовании контрафактного программного обеспечения, у всех на слуху.

 И последнее. Около 10 тысяч школ расположены в такой глубинке, что не имеют ни проводной связи, ни GSM-канала. Там для подключения к Интернету можно поставить только дву­стороннюю спутниковую станцию. Стоит она порядка 500 тыс. рублей. И работа по ее монтажу и наладке – столько же. Желающие могут приплюсовать полученную сумму к указанной выше. Такие сумасшедшие деньги получаются – обалдеть можно! Миллиарды, которые непонятно откуда возьмутся. Разве что опять у государства попросить?

Под шумок потрясли монополистов

 В России сегодня работают два общенациональных оператора связи – РосТелеком и ТрансТелеком. Первому разветвленная проводная сеть досталась в наследство от советских времен. Второй – детище РАО «РЖД». У обоих монополистов, естественно, монопольно высокие цены на интернет-трафик.

 – Для примера возьмем Нижний Новгород, – рассуждает Игорь Белов. – Если в Москве, где несколько десятков операторов, 1 Гб можно купить за 50 центов, то в Нижнем – уже за 20–30 долл. по оптовой цене. В розницу стоимость может доходить и до 100 долларов! У этих операторов под прикрытием проекта «Синтерра», если называть вещи своими именами, попросту вымогает халявные каналы связи, так называемые «темные волокна»…

 Это резервные, «спящие про запас» в кабеле оптические волокна. Их включают в работу при расширении сети, увеличении трафика или повреждении используемых волокон. «Темные волокна» не продают в принципе. Ведь в противном случае владелец-оператор получит конкурента, причем на собственной «территории», в своем же кабеле. Но в нашем случае «темные волокна» все-таки отдают «Синтерре».

 …Теперь попробуем сделать выводы из всего изложенного. Выбирайте сами наиболее правдоподобный.

 Первый вывод: благотворительность компании «Син­тер­ра» не знает границ и оценивается в миллиарды рублей. Второй: там (а также в Гособразовании, что вдвойне странно) сидят люди, не умеющие считать даже на калькуляторе. Третий: зная истинную цену интернетизации всех школ России, подрядчики за нее изначально всерьез и не брались.

 Возникает естественный вопрос – какой тогда смысл в данной операции? Это все-таки не част­ная лавочка роет арык в степи для захудалого кишлака, чтобы через год вдруг признаться крестьянам: ну, не получается у нас! Речь идет о 3 млрд. бюджетных рублей. О национальном проекте «Образование».

 О том, наконец, как будут выглядеть в глазах россиян руководители страны, когда обещанный ими Интернет во всех российских школах к новому учебному году так и не появится...

 ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

 «СИНТЕРРА» отчитывается перед Гособразованием школами, уже давно подключенными к Интернету. Причем подключенными отнюдь не этой компанией, а местными операторами. В крупных городах до 20–30% школ были подключены к Интернету до того, как «Синтерра» получила контракт.

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