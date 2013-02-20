Почему Берия убил Сталина

Сегодня мы начинаем публикацию исторического расследования, скрупулёзно проведённого нашим постоянным автором Николаем НАДом (Добрюхой). Он утверждает ни много ни мало, что Сталин был лишён власти в результате государственного переворота за три дня до своей смерти.

Пока умирал вождь

Лучшим подтверждением того, что убийство Сталина – дело рук Берии, являются изменения, произведённые Берией в руководстве страны за те дни, пока умирал Сталин.









Так, прежде всего, были осуществлены основательные перемены якобы в целях перехода от «единоличного руководства Сталина» к так называемому коллективному руководству, что на самом деле было лишь видимостью, так как это «коллективное руководство» с самого начала оказалось под особым надзором Берии, который благодаря этим переменам (за какие-то 25 минут) сосредоточил в своих руках всю контролирующую и карательную власть, став во главе специально созданного объединённого Министерства внутренних дел и госбезопасности.

Больше того, не дождавшись смерти Сталина, в партийной, исполнительной, законодательной и профсоюзной властях только 5 марта 1953 г. произвели не менее 73 фундаментальных перемен с заменой самых высокопоставленных руководителей, подвергнув одновременно полной перетряске и аппараты основных сотрудников 17 главных министерств.

Опасаясь, что обезврежены не все «люди Сталина», Берия, Маленков и Хрущёв вскоре после похорон (13 и 14 марта) продолжили новые беспрецедентные замены, перестановки и реорганизации, назвав их «ряд мероприятий по организации партийного и государственного руководства». В результате состоялось ещё не менее 68 фундаментальных перемен с освобождением от должностей «ярых сторонников вождя». Среди этих изменений и «Объединение некоторых (не менее 46. – Прим. НАД) министерств и центральных учреждений СССР».

За считаные дни и даже минуты минимум 141 «перестройка» так изменила партийное и государственное лицо СССР, что, если бы выздоровел Сталин, он вряд ли бы понял, куда попал.

Создаётся впечатление, что Берия задолго до кончины Сталина готовился к тому, что он начнёт делать уже в день его смерти. Иначе откуда сразу столько радикальных политических и государственных шагов? Такое за три дня не делается.









Ещё труднее представить, чтобы все эти срочные перемены замышлялись самим Сталиным на случай своей внезапной кончины... Итак, это называлось рядом мероприятий, а фактически было государственным переворотом.

В газетах серьёзнейшие пункты Совместного заседания ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета, состоявшегося 5 марта 1953 г., а тем более протоколы и решения Бюро Президиума ЦК, принятые в дни, предшествовавшие смерти Сталина, конечно, не напечатали.

Тогда вряд ли кто из непосвящённых понял, что значили слова о необходимости «бесперебойного и правильного руководства». И вот теперь, когда открылись почти все главные документы, я вправе обнародовать то, что говорилось в те дни о ещё живом Сталине на до сих пор засекреченных заседаниях Бюро Президиума ЦК… Говорилось, что Сталин стал допускать не только перебои в управлении страной, но и, перейдя к методам единоличного руководства, всё чаще стал принимать необоснованные решения. Между тем в прощальных речах на похоронах Сталина ни у Маленкова, ни у Молотова нет ни одного упоминания о последних – поистине исторических – решениях Совместного заседания. Зато Берия наряду с дежурными словами о величии Сталина делает на этих решениях особое ударение. И эти его ударения становятся понятными, если знать, что на всех закрытых заседаниях и в личных разговорах с «соратниками» именно он был инициатором беспощадной критики умиравшего Сталина и именно он организовал эти грандиозные, идущие вразрез со Сталиным, перемены. Правда, сделал он это не потому, что был очень передовым человеком, хотя, очевидно, было что-то и от этого… Прежде всего таким образом Берия спасал свою шкуру от объявившего на него охоту Хозяина.

Созерцающие агонию

Хотя в открытую продолжали говорить то же, что и раньше, на закрытых заседаниях озвучивались уже совсем иные мысли, и уже делалось то, о чём договорились тайно: даже само имя Сталина начало исчезать со страниц печати и появилось вновь только через четыре месяца, т.е. лишь после ареста Берии.

...Поразительно, что никого из более чем 250 человек, участвовавших в чрезвычайном Совместном заседании, при голосовании не взволновал тот факт, что Сталин ещё жив, а все решения принимаются так, словно его уже нет и уже никогда не будет. (За исключением того случая, что его выбрали или оставили членом преобразованного Президиума ЦК.)Поразительно и то, что уже никто не говорит, что принимаемые решения предлагаются, исходя из идей товарища Сталина.

Сталин «единодушно и единогласно» лишается ими своей власти... при жизни. Закономерный финал? Нет. Это ещё не финал. У бывших «верных учеников и соратников» хватает «духа и совести» отправиться к умирающему в дом, чтобы своими глазами ещё около часа созерцать невиданное и захватывающее зрелище: агонию и смерть самого могущественного на земле человека. Причём созерцать в новом качестве: каждый со своей долей час назад ещё Его власти. И первее всех Берия и сверхосторожный Маленков, согласившийся однако… на не освободившийся ещё пост Председателя. И вот теперь он стоит и ждёт Его смерти. Ждёт с трепетом совести и содроганием духа. Ждут все, но особенно эти двое… Так поделили шкуру ещё не убитого до конца медведя.

А Берия, согласно совместному решению ЦК, СМ и ПВС, уже за 1 час 10 минут до кончины вождя получил ещё и официальное право «приводить бумаги тов. Сталина в должный порядок».Что он, бросив не успевшее остыть тело, как говорили, сразу и сделал, отправившись срочно в Кремль...

Перед траурной церемонией похорон вождя даже видавшего виды бериевского министра МГБ Меркулова поразит настроение Лаврентия Павловича: «Он был весел, шутил и смеялся, казался окрылённым чем-то. Я был подавлен неожиданной смертью товарища Сталина и не мог себе представить, что в эти дни можно вести себя так весело и непринуждённо». А сразу после похорон, по словам бывшего первого секретаря ЦК Компартии Грузии Мгеладзе, Берия хохотал и крыл Сталина матом: «Корифей всех наук! Ха-ха-ха…»

Да… Самым последним, 13-м, пунктом Постановления Совместного заседания,но, разумеется, далеко не последним по важности был пункт, который гласил, что Маленкову, Берии и Хрущёву поручается привести в должный порядок документы и бумаги тов. Сталина, как действующие, так и архивные... Это означало то же, что пустить козла в огород.

Решение о коренных переменах во власти, принятое 5 марта (ещё до смерти Сталина), газеты, исключив 13-й пункт, опубликуют только 7-го... так, словно новые назначения состоялись 6-го, то есть уже после смерти вождя. Так потом и будут писать. Так пишут и по сей день почти все исследователи мира. Хотя главное было сделано даже не 5-го, а 3 марта.

Мало того что 5 марта сменили всех руководителей на ведущих постах, но даже и на менее значимые места поставили новых надёжных людей. Всё было сделано так, будто Берия и Маленков специально хотели основательно нарушить все сложившиеся между руководителями личные связи, словно опасались организованного неподчинения их антисталинским решениям и… предполагали, что против них могут выступить единым фронтом.

Позже, когда в июне 57-го будут разоблачать так называемую антипартийную группу, министр МВД Дудоров объявит: «Во время ареста Суханова (помощника Маленкова) в его сейфе был обнаружен написанный рукой Маленкова состав правительства, который он определил вместе с Берия ещё до того, как приближённые Сталина на его даче принялись делить портфели».Согласно сохранившимся документам, происходило это так…

Правда факта У Маленкова в прощальной речи, кажется, нет и намёка на события, связанные с Совместным заседанием. Однако в ней нет заявления и о том, что страна будет идти прежним сталинским курсом. Вместе с тем речь Маленкова построена так, что её можно трактовать, как в пользу продолжения сталинской линии, так и в сторону отказа от неё. Маленков говорит: «Наша партия следует великому учению марксизма-ленинизма, дающему партии и народу... умение прокладывать новые пути в истории». Эти слова вроде бы укладываются в общий контекст хвалебной речи над гробом Сталина, но в то же время явно готовы к существованию и вне его, что и имело место в действительности на тайных сходках в ЦК. Так что уже эта расплывчатость и неопределённость в словах самого осторожного сталинского функционера заставляла сделать вывод, что что-то в тогдашних верхах с продолжением прежнего курса становится не так. Этот предположительный вывод наблюдательных людей того времени окончательно подтверждала последняя треть прощальной речи Берии.

Загадка Анатолия Лукьянова

В том, что поговорка, дескать, «незаменимых людей нет» нам не подходит, мы неоднократно убеждались на протяжении всей истории нашего государства. И Сталин, чьи дни были уже сочтены, понимая всё это, как свидетельствуют документы, пытался найти отправленному на тот свет Вознесенскому замену. Однако потерпел в этом отношении жесточайшее поражение, в результате чего после его смерти руль государства стал переходить из одних неумелых рук в другие. Что из этого выходило, наш государственный корабль особенно ощутил на себе в годы управления им Маленковым и Хрущёвым, Горбачёвым и Ельциным.

Словно желая опровергнуть факт этого сокрушительного сталинского поражения, последнее время всё активнее распространяется версия, что Сталин всё-таки нашёл себе преемника… в лице Пономаренко Пантелеймона Кондратьевича. Более того, у этого слуха есть серьёзное подтверждение от бывшего Председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, который в бытность свою заведующим общим отделом и секретарём ЦК КПСС по административным органам, по его словам, имел возможность получить на этот счёт прямое свидетельство от официальных лиц.

Сторонник информации из первых рук, я неоднократно говорил с Лукьяновым. И вот что после тщательных воспоминаний и основательных раздумий сказал мне сам Анатолий Иванович: «В ЦК от людей, которых назвать публично я не могу, но чья честность у меня не вызывает сомнений, мне довелось слышать следующее. За несколько дней до смерти Сталина с его ведома была подготовлена записка с предложением о назначении Председателем Совета Министров СССР Пономаренко П.К. вместо настаивавшего на своей отставке Сталина, ввиду надвигавшейся на него старости, о чём он официально поднимал вопрос на октябрьском Пленуме ЦК КПСС (т.е. за 4,5 месяца до смерти. – Прим. НАД). Этот проект был уже завизирован почти всеми первыми лицами, за исключением Берии, Маленкова, Хрущёва и Булганина. Весной 1953 года обсудить проект Постановления предполагалось на заседании Президиума ЦК КПСС (которое, по официальным данным, должно было состояться 2 марта. – Прим. НАД). Однако неожиданная смертельная болезнь Сталина (за день до Президиума. – Прим. НАД) не позволила рассмотреть записку, а после кончины вождя, естественно, этот проект был отодвинут теми, в чьи руки перешла власть. С приходом к партийной власти Хрущёва этот документ исчез…» (Конец цитаты, завизированной самим Лукьяновым.)

Когда молодого Пономаренко (он на 8 лет младше Хрущёва) Сталин сделал секретарём ЦК, заместителем Председателя Совета Министров СССР, то есть одним из своих замов, да ещё и членом Президиума ЦК КПСС, Хрущёв, скорее всего, увидел в нём непримиримого соперника. И это предопределило его отношение к Пономаренко на всю оставшуюся жизнь. Кончилось всё тем, что, как только Хрущёв пришёл к власти, он буквально в тот же час отправил Пономаренко из заместителей Председателя Совмина и секретарей ЦК на специально придуманную малозначащую должность министра культуры, а в партийном плане понизил до кандидата в члены Президиума; на следующий год сделал первым секретарём ЦК Компартии Казахстана, а потом вообще перевёл в послы подальше от Москвы. В глушь – на Восток.

Вот такой стремительный исторический поворот событий, стоивший Сталину жизни… из-за неожиданного предложения утвердить своим новым «наследником» Пономаренко. Стало быть, это предложение (если исходить из откровения Анатолия Лукьянова) следует рассматривать теперь как «Завещание Сталина».

Показательно, что прибравшие к своим рукам власть Берия, Маленков и Хрущёв, как бы оправдывая убийство Сталина, уже на другой день после похорон на закрытом заседании Президиума ЦК начали выступать за разоблачение «культа личности». Однако, встретив непонимание остальных членов Президиума, ограничились тогда негласным запретом на частое упоминание имени Сталина в общественной жизни.

Арест Берии через 3,5 месяца послужил причиной второй попытки разоблачения «культа личности». Особенно усердствовали Маленков и Хрущёв. Был даже подготовлен проект Постановления Июльского (1953 г.) Пленума, но его не приняли, потому что объявленный вне закона Берия больше всех вёл дело к отказу от Сталина. И только через 3 года (1956 г.) Хрущёву удалось сделать доклад о «культе личности» и принять известное Постановление. Хрущёв объяснил это так: «Эти вопросы созрели, и их нужно было поднять. Если бы я их не поднял, их подняли бы другие. И это было бы гибелью для руководства…» Понять Хрущёва не трудно, если вспомнить, сколько крови на его руках обнаружила комиссия под руководством А.Н. Яковлева.

Реванш «старой гвардии»

Утверждая, что Сталин собирался поставить вместо себя именно 50-летнего Пономаренко, ссылаются на тот факт, что сразу после убийства Сталина Пономаренко из зампредов Совмина и членов Президиума ЦК был задвинут на второстепенную (специально введённую для этого) должность министра культуры. Это, конечно, так. Однако это отражает возникшее положение лишь отчасти. Дело в том, что тогда же и та же участь постигла почти всех «молодых» и ещё не испорченных большой властью руководителей, которых Сталин совсем недавно выдвинул в качестве смены «старой гвардии». И смену эту – по планам вождя и, разумеется, под его контролем – должен был произвести (и наверняка, по опыту Берии Маленкова и Хрущёва произвёл бы) предлагаемый Сталиным вместо себя один из этих «молодых» кандидатов, которым вполне мог быть и Пономаренко. Подтверждением этому – извлечённый мною из недр архивов список «молодых», чья карьера буквально за 25 минут была нарушена убийством Сталина:

46-летний Л. Брежнев: из секретарей ЦК и кандидатов в члены Президиума ЦК переведён на должность заместителя начальника Главного Политуправления Советской Армии и ВМФ;

48-летний А. Косыгин: из зампредов Совмина и кандидатов в члены Президиума ЦК – министром лёгкой и пищевой промышленности;

50-летний В. Малышев: из зампредов Совмина и членов Президиума ЦК – министром транспортного и тяжёлого машиностроения;

50-летний И. Тевосян: из зампредов Совмина и кандидатов в члены Президиума ЦК – министром металлургической промышленности;

51-летний В.В. Кузнецов: из Председателей ВЦСПС и членов Президиума ЦК – послом в Китай;

просталинский 65-летний Н. Шверник: из Председателей Президиума Верховного Совета СССР и членов Президиума ЦК – Председателем ВЦСПС и кандидатом в члены Президиума...

Все эти и многие другие перестановки в высшем руководстве (сразу после отравления, но ещё до смерти Сталина) говорят о том, что «старая гвардия» (и в первую очередь Берия, Маленков и Хрущёв) решила устранить практически всех более «молодых конкурентов», на которых Сталин за 4,5 месяца до этих событий предложил сделать ставку, говоря (по воспоминаниям члена ЦК Л.Н. Ефремова) 16 октября 1952 г. на Пленуме КПСС следующее: «Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других и заменили их новыми работниками. Почему? На каком основании? Работа министра – мужицкая работа. Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых, более квалифицированных, инициативных работников. Они молодые люди, полные сил и энергии. Мы их должны поддержать в ответственной работе. Что же касается самих видных политических и государственных деятелей, то они так и остаются видными политическими и государственными деятелями. Мы их переводим на работу заместителями Председателя Совета Министров. Так что я даже не знаю, сколько у меня теперь заместителей...»

Сегодня, когда обнаружены документы тех дней, сомнений нет, что обозначенный Сталиным фактор замены, нависшей над так называемой «старой гвардией», сделал своё дело в устранении Сталина и отстранении «молодых конкурентов» подальше от первых ролей. Это выразилось в том, что буквально не успел отравленный Сталин умереть, как вся «старая гвардия» не только вернула себе все посты, но и захватила новые, которые принадлежали самому Сталину, а именно: Маленков стал Председателем Совета Министров; Хрущёв перебрался на место генсека, а Берия, объединив в одно министерство МВД и МГБ, как их общий министр вообще взял под свой контроль всю политическую и экономическую жизнь, что, как свидетельствуют архивы, имело все признаки государственного переворота, организованного Берией при самом активном соучастии Маленкова... Вот откуда взялись запавшие в память Молотова слова Берии в адрес стоявшей на трибуне Мавзолея «старой гвардии»: «Это я его убрал – и всех вас спас».

Что правда – то правда. Однако в первую очередь Берия спас себя. А потом, чтобы на этом заработать ещё и авторитет благодетеля и спасителя остальных, чтобы стать их вожаком, Берия открыл им тайну смерти Сталина, которая не только избавила «старую гвардию» от ухода… в лучшем случае на пенсию, но и позволила ей вернуть утраченные из-за решения Сталина позиции. А то, что Сталиным была намечена смена элит и даже устранение не оправдавших его доверие лиц, – это, как свидетельствуют приведённые выше документы, неопровержимый факт.

Вот, скорее всего, в чём причина нерассекречивания «Дела Берии» по сей день. В противном случае, народу сразу бы стало ясно, что у всех, получивших благодаря смерти Сталина главные посты, – рыльца в пушку…

В связи с этим напрашивается вывод: как назначенный Горбачёвым день принятия нового Союзного Договора послужил знаком к выступлению ГКЧП 19 августа 1991 года (с целью сохранения СССР), так и намеченное на 2 марта 1953 года заседание Президиума ЦК КПСС, на котором должны были состояться многие поворотные события (в том числе и радикальные перестановки в высшем руководстве страны), стало сигналом к устранению Сталина не позднее 1 марта 1953 года.