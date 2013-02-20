Если друг оказался враг…

Эта долгоиграющая криминальная история – ещё одна яркая иллюстрация того, что деньги всё-таки пахнут. Что желание ими обладать иногда заставляет идти на подлог, подставлять, обманывать даже близких людей. И что в крепких руках Закон у нас – то самое дышло, которым можно вертеть в собственное удовольствие.

«Дружеское» похищение

Ещё не так давно бизнесмены Сергей Дегтярёв и Станислав Котельников были друзьями. Даже создали вместе в Москве ООО «СтройРесурс», участниками которого должны были стать в равных долях. А для того чтобы их совместное детище могло рассчитывать на серьёзные проекты в столице, Дегтярёв предложил партнёру по «СтройРесурсу» использовать в качестве генподрядчика ООО «Волго-Вятская строительная компания» (ВВСК) – семейный бизнес Котельниковых. У которой вместе с дочерними компаниями были уже и имя, и авторитет, но главное – возможность участвовать в серьёзных тендерах, позволяющих «поднять» серьёзные деньги, выигрывать подряды, которые впоследствии будут передавать «СтройРесурсу».

Именно ООО «ВВСК» выступало в качестве генподрядчика на таких крупных московских объектах, как АЗЛК, физкультурно-оздоровительные комплексы, дошкольные учреждения. «СтройРесурсом» руководил Дегтярёв. А строили субподрядчики – множество мелких фирмочек типа ООО «Стройторг», «Имидж» или «Славкапстрой», по утверждениям СМИ, тоже подконтрольные Дегтярёву.

Когда бизнес стал набирать обороты, Дегтярёв предложил превратить фирму Котельниковых ВВСК в крупную строительную структуру на московском рынке. А чтобы у него появилась личная заинтересованность наполнять портфель компании выгодными строительными заказами в столице, предложил продать ему 50% акций. Котельников согласился. Партнёры провели оценку стоимости активов и решили, что 50% акций компании стоят 680 млн. рублей. Так появился договор о покупке доли за указанную сумму, а затем – и уточнённый договор, куда вошли уже и 50% акций дочерних ООО – «ЭВРО» и «Бурнаковское».

На том всё и завершилось. Прошло более года, но денег Котельников так и не получил. Однако в конце лета 2011-го с изумлением обнаружил, что в числе акционеров ООО «ВВСК», «ЭВРО», «Бурнаковское» ни он сам, ни кто-либо из близких ему людей уже не числятся. А все 100% их акций принадлежат дочери Дегтярёва. Не оказалось фамилии Котельникова и в числе акционеров ООО «СтройРесурс».

В общем, бизнес банально увели. Вот такой оказался друг...

















Хищение – не преступление?

Как такое вообще стало возможным? Это – первый вопрос, ответ на который могут и должны дать правоохранительные органы, куда сын и родители Станислава Котельникова немедленно обратились с заявлением о преступлении. Но сами правоохранительные органы отнеслись к их обращению довольно странно...

20 августа 2012 г. по результатам проверки заявления старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Е. Шишкова, как и следовало ожидать, возбудила против C.В. Дегтярёва уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) «по факту хищения путём обмана» доли в уставном капитале ООО «ВВСК» и её дочерних компаниях ООО «Бурнаковское» и ООО «ЭВРО» на сумму 1 290 млн. рублей.

Но спустя всего девять дней появляется постановление о его отмене за подписью начальника ГСУ ГУ МВД по Нижегородской области А. Пильганова с формулировкой: «…Постановление о возбуждении уголовного дела вынесено незаконно и подлежит отмене, поскольку… при возбуждении уголовного дела рассматривались только доводы заявителя... Следственных действий проведено не было. Исчерпывающих мер для установления местонахождения Дегтярёва принято не было. В настоящий момент в действиях Дегтярёва С.В. усматриваются гражданско-правовые отношения, поскольку последний в инкриминируемый период находился с Котельниковым в дружеских и деловых отношениях». Странные согласитесь доводы!

Однако следственные действия проводились: допрашивались свидетели, исследовались документы. К делу были приобщены копии написанных рукой Дегтярёва договора о покупке доли и договора, определявшего суммы и даты расчётов покупателя и продавца, в том числе и за 50% акций дочерних ООО «ЭВРО» и «Бурнаковское». И нотариально заверенных договоров купли-продажи, где стоимость долей уже занижалась в десятки раз. Выписки из ЕГРЮЛ, свидетельствующие о передаче указанных долей третьим лицам. То есть все основания для возбуждения уголовного дела были!

После чего дело передают для дополнительного изучения другому оперативнику, при этом почему-то «забыв» передать ему все собранные ранее материалы. А фактически похоронив их в недрах местного архива.

11 января 2013 г. Нижегородский районный суд признал постановление Пильганова необоснованным и обязал его «устранить допущенные нарушения», но суд руководству нижегородских следователей, видимо, не указ. Ничего криминального в хищении миллиарда трёхсот миллионов они в упор не видят! Ещё более странной выглядит в этом процессе позиция прокуратуры в лице господина Шахнавазова, который так упорно отстаивал правомочность действий Пильганова, что немедленно подал апелляцию на судебный вердикт.

Контрнаступление

Закрыв возбуждённое было уголовное дело против похитителей, следствие вдруг рьяно взялось изучать личность потерпевшего. 24.10.2012 г. на основании постановления заместителя начальника следственного департамента МВД России С. Манахова следователь Малов возобновляет следствие по давно закрытому судом уголовному делу против Станислава Котельникова, касавшемуся событий 2000–2002 годов. Причём в ответ на законное требование выдать постановление о возобновлении, чтобы его обжаловать, следователь отвечает отказом: в данном документе якобы содержатся сведения, представляющие... тайну следствия!

Естественно, постановление Малова было обжаловано и признано в судебном порядке незаконным и необоснованным. Суд снова обязал следователей «устранить допущенные нарушения».

Однако и этим решением суда крепко вцепившееся почему-то именно в пострадавшего следствие, грубо говоря, подтёрлось. «Устранить нарушения» следователи отказались на том основании, что непосредственно в следственную часть судебный вердикт-де не поступал!

В это же время первый зампрокурора Нижегородской области, уже знакомый нам Шахнавазов, ни с того ни с сего вдруг отменяет постановление о прекращении ещё одного уголовного дела против С. Котельникова, которое было возбуждено в 2006 году по тем же обстоятельствам, что и первое, и которое было закрыто ещё в 2008-м также по решению суда, давно вступившему в законную силу.

Таким образом, грубо нарушил ст. 90 УПК РФ (преюдиция) не кто-нибудь, а надзорный орган области, проигнорировав решение суда. Впрочем, этот всплеск тоже оказался лишь демонстрацией: 30 декабря 2012 г. вытащенное из архива дело логично завершилось очередным постановлением о прекращении по опять же «реабилитирующим обстоятельствам». То есть – как безосновательное.

Оба эксгумированных из архивного могильника уголовных дела были возбуждены в своё время разными следственными органами по одному и тому же эпизоду времён работы С. Котельникова в компании «Транснефть». Оба бесславно развалились годы назад. И вот, поди ж ты, пригодились ещё кому-то! Кому?

Активная контратака по всем фронтам, не находите? Которая могла бы дать понять любому потерпевшему, что он делает в этой жизни явно что-то не то, и взялся мериться силами с очень серьёзными и влиятельными противниками!

Случайно или нет, но вся эта уголовно-криминальная возня вокруг начавшего добиваться справедливости Котельникова возникла примерно в то же время, как сразу после возбуждения уголовного дела против Дегтярёва в Нижнем Новгороде был замечен некто В. Волковский. Генерал-лейтенант в отставке, много лет работавший в ФСБ, бывший заместитель начальника всесильной федеральной налоговой полиции, бывший депутат ГД, депутат Заксобрания Новосибирской области, заслуженный юрист и прочее, прочее…

Конечно, это может оказаться простым совпадением, но сын Волковского, на тот момент жених дочери Дегтярёва, как свидетельствует официальная выписка из ЕГРЮЛ за 2011 год, на момент начала противостояния Дегтярёв – Котельников являлся одним из собственников похищенного у Котельниковых ООО «ВВСК».

Кого озолотила реконструкция АЗЛК?

Конечно, дело не только в том, что сын серьёзного человека засветился в числе людей, непонятно как ставших владельцами ВВСК. Дело ещё и в деятельности самой компании, в частности, касающейся генподряда ВВСК по реконструкции АЗЛК. И в заявлении о преступлении, направленном С. Котельниковым в этой связи на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Ведь, по мнению заявителя, сам конкурс по выбору подрядной организации, организованный Департаментом науки и промышленности московского правительства совместно с ГУП «Стройэкспром», прошёл с серьёзными нарушениями, а миллиарды государственных рублей ушли в неизвестном направлении. Или осели в карманах аферистов?

В ходе работ проводился демонтаж здания корпуса завода с полной разборкой стен, кровли и фундамента. После чего строительный мусор должен был быть вывезен. Однако, утверждает Котельников, «фундамент здания затронут не был. Стены здания и кровля были разрушены, а после утрамбованы бульдозерами внутрь фундамента, после чего площадка была заасфальтирована». А вот документы о том, что работы были выполнены, а мусор вывезен на полигон, имеются. И деньги – около 300 млн. рублей – из бюджета Москвы получены.

Мало того, на территории АЗЛК в это же время появляется здание класса «А» площадью 12 тыс. кв. метров, возведённое рабочими, нанятыми для реконструкции объекта, из металлоконструкций, разобранных на АЗЛК, на деньги, выделенные под реализацию проекта. И принадлежит новостройка, как утверждает Котельников, не муниципалитету и не заводу, а группе частных лиц, а стоит на земле, оформленной ими в собственность. И что же?

А ничего! Из текста постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 28 января 2013 года из УВД по ЮВАО Москвы в ходе проверки была опрошена нынешний замдиректора дирекции по строительству ГУП «Стройэкспром» С. Северьянова, которая и рассказала сыщикам: по документам, мол, у нас всё в порядке, всем занималась ВВСК… Направлены запросы в Контрольно-счётную палату Москвы, ГУП «Стройэкспром» и ООО «ВВСК». Ответов на них не последовало. Тогда последовал ответ со стандартной, когда не хочется копать или есть цель «похоронить» дело, формулировкой: «так как документальных сведений в полном объёме… не имеется», в возбуждении уголовного дела отказать.

Выходит, даже убив кого-то, главное – затихориться и не отвечать на стук в дверь: глядишь, походят-походят и уйдут?!

Полтергейст при погонах

20 августа 2012 г. Нижегородский районный суд выносит решение по гражданскому иску Котельникова к уже чужому ему ВВСК по взысканию задолженности, возникшей при покупке векселей ООО «ВВСК» у ООО «Финиста». Вердикт: исковое заявление удовлетворить и взыскать с ООО «ВВСК» в счёт погашения задолженности 878 млн. рублей. И даже, в обеспечение иска, налагает арест на счета ответчика.

Дальше, как, впрочем, и во всех делах, касающихся деятельности ООО «ВВСК» и его нынешних хозяев, начинается чистый полтергейст. Вскоре со счётов ООО «ВВСК» странным образом исчезает арест. Причём решение Нижегородского облсуда принимается задолго до рассмотрения дела апелляционной инстанцией и даже без уведомления Котельникова. А 13 января с.г. появляется и само апелляционное определение, вообще отменяющее вердикт суда первой инстанции: признать первичные договора купли векселей и акты приёмки-перадачи ценных бумаг между ООО «ВВСК» и ООО «Финиста» «ничтожными, как притворные сделки», которые не влекут для сторон юридических последствий.

При этом суд почему-то не установил, где сейчас находятся сами векселя, и не потребовал их вернуть. Юридические последствия такого решения неизбежны для всех участников процесса: ООО «ВВСК» получает необоснованную прибыль в 878 млн. рублей, так как установлено, что именно оно рассчиталось этими векселями с ООО «СтройРесурс». (Интересно, получит ли государство налоги с этой кругленькой суммы?) Для «Финисты» такое решение суда обернулось убытком на 878 млн. рублей, и уже непонятно, как она сможет рассчитаться с предъявителем векселей, не получив за них деньги от компании Дегтярёва? И что сейчас делать фирмам, ставшим нынешними обладателями векселей?

Если суммировать вышесказанное, то результат всех усилий по возвращению уведённых полутора миллиардов и наказанию виновных пока близок к нулю! Едва открытое уголовное дело закрыто, долги не признаны, справедливость не восстановлена, зато потерпевшему приходится с завидной регулярностью отражать наскоки правоохранительных органов разных инстанций, к делу не относящихся. При этом пока все обращения пострадавшей стороны – семьи Котельниковых – попав в руки федеральных чиновников-силовиков, которым на нижегородские баталии откровенно наплевать, неизменно спускаются на местный уровень, где их, похоже, уже ждут господа в погонах, умеющие и имеющие возможности придать «проверке» необходимый вектор.

Хочется верить, что Закон всё-таки восторжествует, но совсем свежий ответ из МВД на обращение Котельникова по поводу закрытия уголовного дела против Дегтярёва особого повода для оптимизма пока не даёт. Дело закрыто уполномоченными лицами, дополнительные проверки проводились, дача правовой оценки действиям и решениям сотрудников оперативных служб «в компетенцию Следственного департамента МВД России не входит».

Но ведь есть же в МВД кто-то, кто должен сделать это именно с правовой точки зрения?! Или с какой ещё точки зрения следует рассматривать по сути очевидное дело?