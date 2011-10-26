Кидалы под крышей

24 июня программа «Человек и закон» рассказала об истории очередного «кидалова» на рынке элитной московской недвижимости. Пострадавшими на этот раз оказались жильцы известного Дома композиторов в центре столицы. Беззастенчиво «обул» уважаемых людей некий реставрационно-строительный концерн «Лусинэ»: подписал в 2000 году договор о совместной деятельности с ЖСК «Советский композитор», согласно которому ЖСК отдал партнёрам чердак, чтобы те соорудили там дополнительные этажи с квартирами.

На вырученные от продажи жилья деньги обещал построить во дворе комплекс с подземными гаражами, половина из которых и должна была отойти ЖСК. А когда построил, ничего отдавать наивной творческой интеллигенции почему-то спешить не стал. Зато буквально через несколько месяцев после утверждения акта приёмочной комиссии признал договор с ЖСК недействительным. Вот и ходят теперь композиторы в суд, как на работу. Но выходят ли что-нибудь – вопрос тёмный. Почти риторический.

Топтать, и никаких гвоздей!..

Откуда такой неприкрытый пессимизм на пике строительства нашей страной цивилизованного правового государства? Из реалий жизни, и только из них. Мало того, осмелимся утверждать, что уважаемые композиторы в схватке с такими мастерами подковёрной борьбы, как руководство «Лусинэ» и те, кто за ним стоит, ещё очень легко отделались. Если судить по истории Фонда поддержки экономических и научных реформ и его президента Евгении Телегиной, которые, оказывается, в своё время тоже имели неосторожность «посотрудничать» с этими так называемыми инвесторами.

Фонд этот на свою беду являлся собственником ветхого здания в самом центре Москвы – в 3-м Самотёчном переулке, – выкупленного им у Российской экономической школы (РЭШ). И когда представители концерна «Лусинэ» появились в кабинете его президента с предложением построить на месте развалюхи современный 12- этажный жилой дом, разделив прибыль в пропорции 30% – собственнику здания и РЭШ, 70% – инвестору строительства, естественно, та не смогла устоять.

Но вот договор о сотрудничестве президентом Фонда Евгенией Телегиной и гендиректором концерна «Лусинэ» Мурадом Саргсяном подписан. Старое здание снесли. Причём разрешения на снос ветхого и строительство нового дома получал Фонд, и сам снос был осуществлён за его счёт. Однако когда новое здание было фактически построено, Телегина вдруг узнаёт, что в сентябре 1998 года появляется некий новый договор на строительство того же дома за подписью Саргсяна и уже президента РЭШ академика В. Макарова. Правда, на куда более скромных для школы условиях: 99% жилья – концерну «Лусинэ», 1% – РЭШ. О фонде в этом документе вообще ни слова!

Телегина пытается отстоять свои права и обращается в соответствующие органы с требованием привлечь к ответственности господ Саргсяна и Макарова за причинение Фонду ущерба в крупном размере. 20 апреля 2000 года на основании проверки её заявления возбуждается уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ – «мошенничество». Однако далее начинается сущая следственно-прокурорская карусель: дело открывают, закрывают, снова открывают, но с места оно почему-то не двигается. Пока наконец после очередного вмешательства прокураторы в декабре 2001 года не передаётся в ГСУ ГУВД Москвы, где вообще приказывает долго жить.

А события между тем начинают разворачиваться таким образом, что Телегиной становится уже не до альянса Макаров – «Лусинэ». По заявлению академика Макарова возбуждается, весьма активно расследуется и оперативно передаётся в суд другое уголовное дело: по обвинению Телегиной в заведомо ложном доносе, в заведомо ложных показаниях и… мошенничестве. Поскольку это она якобы украла у РЭШ то самое здание, на месте которого и был возведён жилой дом!

Приговором Тверского районного суда Москвы от 10 февраля 2004 года Евгения Телегина по совокупности преступлений, вменявшихся ей следствием, осуждена на три года лишения свободы с испытательным сроком три года.

Клеймо преступницы будет довлеть над Евгенией Викторовной вплоть до 6 декабря 2005 года, когда судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда наконец вынесет свой, уже окончательный вердикт: дело прекратить «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

Этим документом чётко установлено: Телегина ничего не крала у РЭШ, поскольку господин Макаров ещё в 1996 году самолично подписал акт приёмки-передачи здания по 3-му Самотёчному переулку её Фонду.

Но даже вердикт Верховного суда, фактически подтвердивший правоту Телегиной в её попытках привлечь к ответственности Макарова и Саргсяна, почему-то прошёл для господ-махинаторов бесследно: Макаров по-прежнему считается уважаемым учёным, «Лусинэ» осталось при 99% средств, вырученных от продажи возведённых квартир. А раздавленная, потерявшая здоровье Телегина и без работы, и без средств к существованию. Как, впрочем, созданный ею Фонд без почти 30 млн. долларов, осевших в карманах так ловко подсуетившегося «инвестора».

Было ваше, стало – наше…

Больше всего удивляет в деятельности этой компании, которая, как утверждают её нынешние собственники, «полностью интегрирована в хорошо развитую и быстрорастущую строительную индустрию города», не стремление погреть руки за чужой счёт, а то, как легко и безнаказанно ей позволяют это делать в столице России на протяжении уже более 15 лет. Ведь оказывается, процветают нынешние наследники и продолжатели дела уже ушедшего в мир иной создателя и первого генерального директора концерна «Лусинэ» Мурада Фрунзиковича Саргсяна за счёт комбинаций, от близкого знакомства с которыми даже видавшему виды журналисту становится просто не по себе.

Одну из таких комбинаций Саргсян провернул ещё в 2000-м. И в качестве объекта выбрал ООО «Успенская», владевшее вновь построенным зданием площадью более 5 тыс. кв. метров в самом центре столицы. Для чего в марте 2000-го «Лусинэ» обращается в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Успенской» долга в размере более 2 млн. долларов, якобы оформленного неким договором займа от 20 апреля 1998-го. Учредители «Успенской» и члены совета директоров компании при этом ни о каком таком займе – ни сном ни духом!

Понятно, что при таких обстоятельствах сам договор, якобы заключённый истцом аккурат накануне дефолта в рублёвом эквиваленте доллару под 40%(?!) годовых, вполне заслуживал того, чтобы изучить его со всем вниманием. Именно этим и занялся по решению суда Центр судебной экспертизы при Минюсте РФ. Вывод экспертов: нанесение оттисков печатей ЗАО «Лусинэ» и ООО «Успенская» не соответствует указанной в нём дате «20.04.98 г.». Оттиски были нанесены не ранее мая 1999 года, но наиболее вероятное время их выполнения – ноябрь 1999 – январь 2000 года (то есть через полтора года после увольнения тогдашнего гендиректора «должника» Ю. Мхитаряна, чья подпись красовалась под текстом договора?!). Настоящая печать ООО «Успенская» и печать на спорном договоре имеют существенные различия.

Казалось бы, мошенники, представившие подложный договор, уже пойманы за руку. Но не тут-то было! Судье В.С. Ивановой, председательствовавшей на процессе, выводы экспертов были «до лампочки». Умолчав о результатах исследования РФЦСЭ в мотивировочной части судебного решения, и не сильно углубляясь в прочие необъяснимые странности дела, она отклоняет встречный иск ООО «Успенская» о признании договора займа недействительным и взыскивает с ответчика сумму… почти в 12 раз превышающую ту, что якобы была заимствована!

Дальнейший ход событий был предрешён: пока руководство «Успенской» искало правды в вышестоящих судах и прокуратуре, решением того же Арбитражного суда Москвы в январе 2001 года «Лусинэ» добилось возбуждения против ООО процедуры банкротства и введения в компании внешнего наблюдения, назначив рулить положением своего человека – некого А. Дерябина. Итог: в апреле того же года ООО «Успенская» было признано банкротом, а в ноябре и вовсе ликвидировано. В качестве погашения странного долга в 2 млн. долларов по фиктивному договору, вызвавшему у экспертов большие сомнения, «Лусинэ» получило в собственность недвижимость стоимостью… 25 млн. долларов. Которую руками своего Дерябина тут же перепродало по оч-чень смешной цене… дочерней структуре.

Попытки обжаловать и отменить эти весьма скоропалительные судебные решения оказались безуспешными. Ведь чем в реальности оборачивалось для предпринимателей любое противостояние с приближёнными господина Лужкова, если учесть его тогдашние возможности в московских судах, пожалуй, объяснять не стоит. А бывший столичный мэр почему-то ну очень симпатизировал концерну «Лусинэ»!

Это при том, что всё время, пока шли судебные баталии, руководство компании-жертвы не сидело, сложа руки, а активно боролось, бросившись искать справедливости в ОБЭП УВД ЦАО Москвы. Там проверку провели, и уголовное дело по статье мошенничество против господ Саргсяна и Мхитаряна возбудили, предположив, что господа эти, вступив в преступный сговор, изготовили подложный договор займа, который и предъявили в арбитражный суд.

Справедливость под руку с неукоснительным исполнением законности были совсем рядом! Увы, как выяснилось, так только казалось. Понадобится целых 10 лет следственно-прокурорской игры в пинг-понг, чтобы 25 июля текущего года следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по ЦАО Москвы Н. Кусакина в постановлении о прекращении уголовного дела против М. Саргсяна по нереабилитирующим обстоятельствам констатировала: «факт фальсификации договора от 20.04.1998 года между концерном «Лусинэ» и ООО «Успенская», и его изготовление «задним» числом, следствие считает установленным… Действия Саргсяна М.Ф. и Мхитаряна Ю.С. были направлены на совершение незаконного завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «Успенская».

Что дальше – покажет время. Ведь наследники детища Мурада Фрунзиковича, судя по всему, добровольно возвращать жертвам похищенные миллионы не собираются и вполне достойно продолжают дело основателя концерна.

Умыкнуть «Арарат»!

Это сегодня отель «Арарат Парк Хаятт Москва» – ультрасовременная 5-звездочная гостиница международного уровня, расположенная в историческом центре Москвы на улице Неглинная, 4, в нескольких шагах от Кремля. А в 90-х годах прошлого века, когда генеральный подрядчик строительства компания «Мостехстрой» правопреемником которой является ЗАО «Плантехэлемент», – только начинала работы по её возведению, проблем было – не перечесть!

И всё-таки стройка хоть медленно, но двигалась. До того самого момента, когда у заказчика строительства – объединения «Мосинтерстрой» где-то в 1996 году не начались проблемы с городскими властями. В связи с этим 21 марта 1997 года «Мосинтерстрой» и «Мостехстрой», в строгом соответствии с договором о совместной деятельности, для дальнейшего строительства и эксплуатации объекта регистрируют ЗАО «Арарат». Никаких соглашений о передаче незавершёнки в собственность вновь созданного общества не заключалось. Приблизительно в это же время основным акционером ЗАО «Арарат» становится… концерн «Лусинэ».

А дальше началось то, чего и следовало ожидать от «Лусинэ». После оформления на себя документов на землю в 2001 году ЗАО «Арарат» вначале втихомолку незаконно регистрирует за собой право собственности на объект незавершённого строительства, а затем в 2002 году – в самый разгар арбитражных баталий – быстренько перепродаёт его некому ЗАО «ИнтерРусь-М». Которое не только входит в концерн «Лусинэ», но даже имеет общего с ним гендиректора – Арарата Тавадяна. Концерн строительство комплекса успешно завершает и сегодня через дочку и на этой ниве пожинает весьма солидные плоды.

А как же «Плантехэлемент» с его долей в незавершённом строительстве?

Да пока никак! Узнав о «фортелях» господ из «Лусинэ», он, естественно, попытался вернуть своё через суд. Но только Федеральный арбитражный суд Московского округа после долгих разбирательств, признав предыдущие судебные решения не основанными на законе, указал: при новом рассмотрении дела суду надлежит определить долю истца «пропорционально размеру фактических вкладов участников договора о совместной деятельности».

А вот дальнейшие события уже почему-то даже не удивляют. Проиграв «Плантехэлементу» в первой и апелляционной инстанциях, определивших его долю в собственности «Арарата» в размере 7,6%, господа из «ИнтерРусь-М» в качестве приложения к кассационной жалобе в тот же ФАС МО в апреле 2006-го прикладывают копию некого договора № 1/98 от декабря 1997 года. Согласно которому ещё «Мостехстрой» и ЗАО «Арарат» якобы согласовали возврат последним генподрядчику затраченных им на строительство средств. Истребовать которые почему-то… «забыл», пропустив все допустимые для этого сроки. Проще говоря, бумажка эта якобы позволяла дочке «Лусинэ» полностью распоряжаться имущественным комплексом гостиницы, с чистой совестью забыв о тех, кто организовал строительство и вкладывал деньги в основание стройки.

Зная историю «Лусинэ», удивляться нечему: ради 8,5 млн. долларов (в которые в то время оценивались эти самые 7,6% здания гостиницы) вытащат, как факир из рукава, не только копию какого-то там договора! Странно другое. Кассационная инстанция арбитражного суда, которая по закону не может сама устанавливать и исследовать новые обстоятельства по делу (а копия договора № 1/98 от декабря 1997 года никогда ранее в материалах данного арбитражного спора не фигурировала), тем не менее не просто исследует недопустимое доказательство, но, основываясь именно на этом «документе», отменяет и судебные решения по делу, и своё собственное постановление, во исполнение которого эти решения были приняты. На этот раз дело даже не отправляют на новое рассмотрение, поскольку появление такого «весомого» доказательства, как копия договора, оригинала которого никто не видел, почему-то стало достаточным «доказательством» для окончательного отказа «Плантехэлементу».

Информация к размышлению На протяжении почти шести лет интересы ЗАО «Плантехэлемент» в различных, в том числе судебных инстанциях представляла адвокат Валентина Молдован. Женщина основательная, мама четверых детей. Которая почему-то именно в 2006 году неожиданно и без объяснений разрывает все отношения с давним партнёром. И почти сразу начинает откровенно везде и всюду представлять уже интересы компаний холдинга «Лусинэ». Кроме того, вскоре случайно выясняется, что помимо ведения юридического хозяйства «Лусинэ» Валентина Матвеевна, как утверждают, ведёт теперь и личное хозяйство господина Тавадяна. И не важно, происходит это в качестве гражданской или венчанной супруги. Всё равно эти обстоятельства вовсе не добавляют ситуации приятного аромата.

Градус колебаний

Между тем ещё в сентябре 2006 года, руководство ЗАО «Плантехэлемент» обнаружило в архивах оригинальный договор № 1/98 от 30.12.1997 года, из которого стало понятно, что представленная в суд копия – фальшивка: оригинал не имел никакой связи со строительством здания гостиницы. С этой находкой и отправилось в ОБЭП УВД ЦАО Москвы, где, проведя проверку, возбудили уголовное дело. Судебно-почерковедческая экспертиза установила: подпись гендиректора ОАО «Арарат» С. Мартиросова на копии договора, представленного юристами ЗАО «ИнтерРусь-М» в ФАС МО, «не является изображением подписи Мартиросова». Следствие квалифицировало действия «неустановленных лиц» как фальсификацию доказательств по арбитражному спору и передало дело для дальнейшего расследования в Басманную межрайонную прокуратуру г. Москвы.

А дальше нас ожидает чистое дежавю. Когда следователь, документально установивший факт фальсификации договора, накануне суда и за своей же подписью выдаёт ЗАО «ИнтерРусь-М» аналогичное постановление, даже датированное тем же числом, вот только упоминания о фальсификации «договора» во втором случае из текста куда-то исчезают. Таких взаимоисключающих шедевров следственного раздрая, где фабула одна, а выводы – прямо противоположные, на сегодняшний день в деле насчитывается целых семь! Не считая постановлений прокуратуры и СК. Такое ощущение, что следователи, ведущие дело, в определённые моменты попадают то ли под гипноз, то ли влияние неких неведомых сил.

На протяжении уже почти пяти лет ЗАО «Плантехэлемент» безрезультатно пытается добиться очевидного – отменить взаимоисключающие друг друга документы следствия. Но только в феврале 2011 года уже Следственный комитет РФ принимает решение о направлении дела на дополнительное расследование для устранения этих очевидных противоречий.

Постановление, которое казалось бы разложило всё по полочкам, появляется 18 марта 2011 года из-под пера следователя СО по Басманному району М. Фёдорова: дело прекращается по нереабилитирующим обстоятельствам. Договор является поддельным. Объективная сторона дела состоит в фальсификации доказательств по гражданскому делу и предъявлению их суду и заключается в сознательном искажении представляемых доказательств…

Именно с этим документом ЗАО «Плантехэлемент» отправляется в ФАС МО с заявлением о пересмотре постановления от апреля 2006 года по вновь открывшимся обстоятельствам. Но уже в первое же заседание 20 июня с. г. ЗАО «ИнтерРусь-М» представляет постановление Басманного межрайонного прокурора г. Москвы М. Щербакова, который предыдущий документ отменяет, выводы о поддельности договора опровергает, совершенно не заботясь обоснованием своих умозаключений. Причём делает это вопреки двум Постановлениям своего вышестоящего органа – Прокуратуры Москвы.

Дело вновь попадает к следователю Фёдорову, который спустя месяц – 22 июля 2011 года – выдаёт новое постановление, в котором уже почему-то ни в чём не уверен. Следственный комитет города Москвы с этими сомнениями откровенно не согласился. Что в общем-то абсолютно объяснимо. Сложно поверить в подлинность документа, под которым одна из подписей явно сфальсифицирована (этот вывод эксперта никем не оспаривается), оригинала никто (кроме представителей заинтересованного ответчика) никогда не видел. Всплывший в весьма подходящий именно для последнего момент спустя целых семь лет после начала судебных разбирательств ценой в 8,5 млн. зелёных. Особенно если доказано, что договор за таким же номером (заметьте, подлинник, зарегистрированный в учётной книге по всем правилам) всё-таки существует, но на другой объект, а вот платежей, в качестве основания для которых указывался бы спорный «документ», почему-то нет!..

Когда июльский «вариант» правотворчества господина Фёдорова в очередной раз был отменён, казалось, в затянувшейся следственной перепасовке будет наконец поставлена жирная точка. Увы, новое постановление, вышедшее из-под его же «пера» 23 сентября с.г., столь же неоднозначно, как и его роль в расследовании данного дела. И преступление вроде как было, и документ «ИнтерРусь-М» в суд представила именно в подтверждение своих доводов (что позволило компании сохранить за собой право на недвижимость на весьма кругленькую сумму)… А дальше – полная утрата способности (или явное нежелание) чётко зафиксировать на бумаге очевидный вывод о фальсификации доказательств, который не только напрашивается из фактуры самого постановления, но который он же, следователь Фёдоров, уже однажды официально озвучил.

Следственная кадриль с выходами, поклонами, приседаниями и хождениями по кругу степенно продолжается. А дело стоит на месте!

Написала я всё это и задумалась: а не пора ли уже наряду со ставшим нарицательным определением «басманное правосудие» ввести в обиход понятия «басманного следствия и надзора»? А генеральному прокурору РФ Ю. Чайке и председателю СК А. Бастрыкину задаться вопросом: как долго ещё наши силовые структуры будут терпеть откровенно криминальные выкрутасы концерна «Лусинэ» на строительном рынке столицы? Ведь, согласитесь, все вместе истории, о которых сегодня шла речь, – это уже система, в которой просматривается совершенно чёткий почерк, наработанные приёмы, методы и пути «нейтрализации» возможных последствий. Ну а руководству ФСБ, на наш взгляд, самое время поинтересоваться и выяснить, кто и какие такие особые методики воздействия отрабатывает на следовательских и прокурорских чиновниках столицы, мешая им честно и грамотно делать своё дело? Ведь совершенно очевидно, что без наведения порядка в силовых структурах вся наша громко декларируемая руководством страны борьба с коррупцией заведомо обречена на полный провал.

Или же господа-комбинаторы из «Лусинэ» действительно настолько интегрировались в государственную и правоохранительную структуры Москвы, что последние готовы и дальше плясать под их дудку, беззастенчиво игнорируя всё и вся?