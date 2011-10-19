Иванов и Алёшин – новые авиакиллеры?

«...а хорошо бы собрать бы всё железо в мире, отлить из него один большой топор и зашвырнуть его в самую середину океана: то-то бы брызги полетели!»

Более 15 лет циркулирует идея слияния всех российских авиационных научных центров в один, ну очень большой. И место, где его стоит разместить, давно подыскали – подмосковный город Жуковский. Эффективные менеджеры двумя руками «за», а вот учёные почему-то всегда были против этой революционной затеи.

Он сказал – поехали…

Но, похоже, менеджеры, как водится, оказались расторопнее учёных мужей. Протащили предложение по инстанциям, и родился документ за подписью премьера с поручением «…до 1 ноября 2011 года разработать и внести в установленном порядке проект федерального закона о создании Национального исследовательского центра «Институт имени Н.Е. Жуковского».

В Жуковском, самом авиационном городе страны, уже есть и ЦАГИ, и ЛИИ им. М.М. Громова, и НИИАО, и ряд армейских авиационных институтов. И вроде бы стоит объединиться, и будет нам удача во всём, и дальняя дорога в этом казённом доме. Как цыганка нагадала. Плюнуть даже на международный опыт, и всю авиационную науку собрать в одном месте. Собрать этих самых «От матерей, отцов отторженных детей…» в новопостроенном центре.

Оказывается, в середине сентября заместитель председателя правительства С.Б. Иванов обратился к своему непосредственному руководителю В.В. Путину – и идея конгломерации перешла на высший административный уровень. В документе буквально сказано, что «Военно-промышленная комиссия при правительстве РФ с участием всех профильных министерств рассмотрела и одобрила создание Национального исследовательского центра «Институт имени Н.Е. Жуковского». Это в максимальной мере: «... соответствует приоритетам государства в области развития науки и формирования национальной инновационной системы, в том числе в части создания и поддержки системообразующих организаций мирового класса – национальных исследовательских центров. Новообразование должно получить статус федерального государственного бюджетного учреждения – идеологи объединения действуют ва-банк. Но, например, учёным Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова идея всеобщего единения с административными потерями и физическими переездами почему-то с пятого явления понравилась ничуть не больше, чем в предыдущие четыре. Они составили свои письма со своими резонами. В начале октября они были отправлены в правительство и руководителям всех фракций в Государственной думе.

Больше всего научных сотрудников покоробил «подковёрный» характер действий организаторов светлого авианаучного будущего. Они не без оснований считают, что достаточно сделали для науки и Отечества, чтобы принимать участие в обсуждении собственных перспектив. По их мнению: «Включение ЦИАМ в Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» приведёт к негативным последствиям: сформируется «разрыв» и ослабнут связи нашего института с предприятиями авиадвигателестроительной отрасли, произойдёт естественное выхолащивание «непрофильной» тематики (промышленные ГТУ, необходимые в первую очередь для топливно-энергетического комплекса и ЖКХ). Деградация уникальной экспериментально-исследовательской базы поставит под угрозу выполнение программ создания двигателей 5-го поколения для самолётов МС-21 и ПАК ФА.

В целом будут существенно ухудшены условия для реализации «Стратегии развития газотурбинного двигателестроения в авиационной промышленности Российской Федерации на 2008–2015 годы и на период до 2025 года».

Иначе говоря, выводы прямо противоположны приведённым в письме, подписанном гуманитарием по образованию С.Б. Ивановым.

Призрак единения Впервые вопрос объединения авианауки «в единый кулак» поставили в середине 90-х. Тогда оппоненты, академики и генеральные конструкторы, учёные с мировыми именами сразу разложили его на атомы. А для любителей делать, «как у них», одним из наиболее мощных аргументов «против» был международный опыт. Тем не менее проводники прогресса научной монокультуры оправились от первого пинка. Этим чичиковым удалось увлечь руководящих маниловых. В результате за последнее время идея организации авианаучного колхоза ещё трижды являлась где-то на горизонте управленческой видимости, но благополучно исчезала, не выдержав логики прямых вопросов в духе «кому и зачем это нужно?» Причём с каждым разом это возвращающееся «привидение» было всё назойливее. И всё с большим трудом удавалось его угомонить. Где-то после «второго явления» призрака единения сумели полностью отбиться от его дружеских объятий виамовцы, убедив всех, что кроме авиации они выполняют работы сразу для нескольких отраслей промышленности, оказавшись фактически центральным в стране институтом по исследованию материалов и созданию их новых образцов. Следовательно, заужать функции, вливаясь в общеавиационный центр, – нелогично. Но под прицелом остались ЦАГИ, ГосНИИАС, ЦИАМ, НИИАО, СибНИИАвиации им. С.А. Чаплыгина и ещё целый ряд организаций. В силу излишней наглости идеи у «Единого научного авиационного центра» было немало противников. Кроме многомиллиардных затрат бюджета на это действо и полной остановки пяти-шести вовлекаемых в круговорот событий институтов (причём – с вероятностью полной потери всех направлений работ), ничего другого не просматривается. И совершенно непонятно, чем же казна будет возмещать такие затраты? Неужели теми наработками, какие, возможно, выдадут новорекрутированные научные умы? Старые-то научные школы при такой игре сохранить не удастся. И это, кстати говоря, ещё одна, главная, потеря в перспективе.

Два переезда равны одному пожару

Руководить процессом интеграции, по мнению её идеологов, надлежит непосредственно Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского. Ибо ЦАГИ уже давно в Жуковском и вообще имя Николая Егоровича носит. Это – солидно. Правда, не так давно во главе ЦАГИ, каковым всегда руководили виднейшие умы страны, встал не учёный, а «герой с Жигулёвских гор» Борис Алёшин. Из всех его научных разработок самая значительная – приверженность идее Единого Научного Центра. Бывший вице-премьер правительства России человек амбициозный, и в ЦАГИ ему тесно, масштаб мелковат. И чтобы возвыситься, г-н Алёшин решил подгрести под себя всю авианауку, приобрести национальный масштаб. До этого, как известно, он усердно убивал АвтоВАЗ.

Всё это заставило научную мысль учёных ФГУПов обратиться к поиску каких-то иных движущих сил этой идеи. Ну не бывает же так, чтобы на пустой и не имеющей под собой никакой логики идее базировались такие упорные действия далеко не самых бестолковых людей. И похоже, что-то нашли.

Несмотря на некоторую разнородность тематик, эти научные центры объединяет одно обстоятельство: все они владеют неплохими участками недалеко от центра Москвы: на улице Радио, у метро «Аэропорт», в Лефортово... Это поневоле наводит на мысли о возможных истинных причинах такой активности инициаторов перевода всех в Жуковский. Московская земля – ох, в цене. Это основной реальный «выхлоп» от предстоящих переездов. Второй прячется глубже – для создания НИЦ потребуются колоссальные бюджетные траты. Жить учёным где-то надо? Надо. Значит, строить жильё и вкладываться в инфраструктуру. Переносить и заново воссоздавать уникальную экспериментальную базу – некоторые стенды и установки переездам не подлежат. А у команды «объединителей» появляется замечательная возможность порулить финансовыми потоками. Как раз то, о чём мечтает поставленный на ЦАГИ известный автомобилист Алёшин.

В законодательстве России уже есть барьер против возможных злоупотреблений такого рода, в частности, Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17 июля 2009 года №172-ФЗ, который неплохо было бы применить как раз к данному «многозаходному» проекту.