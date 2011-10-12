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Под крылышком Роснано

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Дмитрий ГРИНЕВ ]

Под крылышком Роснано

Бизнес в России – дело непростое. И даже опасное. Чиновники-взяточники, рейдеры, малограмотные законотворцы, кланы, финансовые группы, мало чем от кланов отличающиеся, и прочие напасти заставляют всегда держать ухо востро. Однако такие совсем уж дикие явления, как рэкетиры в кожанках и откровенные кидалы, казалось бы, остались в далеких и страшных 90-х.

Не спешите обольщаться. И сейчас существуют дельцы, чей бизнес строится не на зарабатывании денег, а на том, чтобы взять ваши деньги и банально их не отдавать. Михаил Ильич Лернер, партнёр Роснано по производству «резинового асфальта», о котором мы уже рассказывали, – яркий представитель этого племени.

От других любителей чужих денег его отличает редкостная даже для этого вида деятельности беспринципность и готовность перешагивать через любые «предрассудки» вроде чести, дружбы и даже родственных связей.

Показательна история с его другом и компаньоном – Сергеем Соловьёвым. За ум и житейскую мудрость Соловьёва прозвали Соломоном. Но это не помогло ему избежать участи кинутого. С 2004 г. Лернер и Соловьёв вели совместный бизнес. В 2007 г. Михаил Ильич попросил Сергея оставить в бизнесе 3,5 млн. рублей. Тот, не чуя подвоха, сделал это, не озаботившись даже распиской. У них же всё на доверии! Вскоре Соломон слегка заволновался и попросил всё же оформить расписку в получении денег. Лернер отказался. Соловьёв долго бомбил его письмами (они имеются в распоряжении редакции). Тон ответов Лернера постепенно менялся. Вскоре он заявил, что никаких денег не брал. А потом и вовсе сказал, что Соловьёв ему должен.

Такая схема – «дай денег – скоро верну – верну позже – денег нет – я не брал – да ты мне сам должен» – вскоре вошла в привычку Лернера. Он её, не стесняясь, применял даже в отношении покойного благодетеля Алексея Головкова, который привёл его в большой бизнес. А что, удобно, мёртвые к ответу не призовут.

Иногда Михаила Ильича удаётся прижать к стенке по закону. Правда, реакция на это у него своеобразная. Тем, кто «осмелился» с ним судиться и даже выиграл суд, Лернер цинично говорит: подал в суд – денег не увидишь. Забрать у Лернера деньги, которые он уже считает своими, сложнее, чем отнять у бультерьера палку. Причём, это не оговорка – это может показаться невероятным, но взятые в кредит деньги Лернер считает именно своими. Он уверен, что если развёл кого-то на кредит, то он эти деньги ЗАРАБОТАЛ! То есть об их возврате и речи быть не может.

Попасть на крючок г-на Лернера проще простого. Много лет он ведёт свой «бизнес», построенный исключительно на невозврате кредитов. И достиг в этом больших высот. Он не похож на жулика или бандита, выглядит респектабельно, умеет внушить доверие к себе. У него подвешен язык, поймать его на слове трудно. Чтобы завладеть вашими деньгами, Михаил Ильич пойдёт на всё: будет рассказывать про свой успешный бизнес, покажет вам бумаги и цифры, говорящие о его процветании. Он будет с лёгкостью упоминать имена больших людей, которые якобы всегда за него «подпишутся». Лернер будет убедителен и нарисует вам такие перспективы, что ваша рука сама потянется за ручкой, чтобы выдать ему кредит.

Но как только вы это сделаете, можете считать, что с деньгами вы попрощались. Лернер начнёт вас кормить обещаниями, выдумывать сотни небылиц, мешающих расплатиться с вами сегодня. Потом перестанет отвечать на звонки и письма. А в конце концов просто пошлёт вас к черту. Похоже, Михаил Ильич руководствуется девизом «долги отдают только трусы».

«Ничего святого за душой», – сокрушаются его кредиторы-евреи, у которых он в синагоге брал деньги под договор, составленный раввином, а потом с легкостью «простил» им свои долги.

Ну что ж, возможно, Михаил Ильич убеждённый атеист, загробной кары за клятвопреступление не боится и живёт по принципу одного из героев Достоевского – «Раз Бога нет, значит, всё можно». Тогда становится понятным, почему заповедь «Чти отца своего» для Лернера – пустой звук. Своего отца Михаил Лернер просто предал. Долгие годы Илья Моисеевич помогал своему сыну встать на ноги. Наверное, он надеялся, что тот будет ему надёжной опорой в старости. Но в 2008 г. благодарный сыночек Миша прекратил помогать больному отцу деньгами. А в 2010-м и вовсе объявил, что тот ему больше не нужен, потому что всегда был плохим отцом. И вообще, у него теперь другая семья и место для отца в ней не предусмотрено.

Страшно представить, что творилось в душе старика, который получил такой плевок в лицо от родного сына. Илья Моисеевич только и нашёл в себе силы сказать, чтобы Миша в таком случае на похороны к нему не приходил. Думается, это пожелание вряд ли сильно тронуло такого «достойного» отпрыска.

В любой другой стране бизнесмена с такой репутацией автоматически занесли бы во все чёрные списки, какие только существуют, и дорога в бизнес ему была бы навеки закрыта. Но только не у нас.

У нас госкорпорация «Роснано» человека с многомиллионными долгами, находящегося под следствием за мошенничество, предавшего отца и друзей, беззастенчиво кинувшего компаньонов, допускает, к многомиллионному бюджету, выделенному из государственных средств.

У Роснано и собственная репутация не слишком светлая. Размах «освоения» бюджетных средств в сомнительных проектах роснановцами шокирует даже бывалых депутатов, заинтересовавшихся деятельностью госкорпорации. По всей видимости, такой человек, как Михаил Лернер полностью отвечает всем требованиям Роснано к деловому партнёру. Бесчестность, нечистоплотность в делах, готовность ради денег пойти на всё и предать самых близких людей – похоже, это набор качеств, необходимый для вхождения в дело вместе с Роснано.

И всё же напрасно Михаил Ильич пытается копировать методы «старших товарищей». Масштаб не тот. Можно многое ставить в вину Анатолию Чубайсу, под крылышком которого пригрелся ловкий бизнесмен Лернер. Но вряд ли, говоря о том, что 30 млн. россиян должны умереть, не вписавшись в рынок, ради либеральных реформ, Анатолий Борисович имел в виду своего отца.

У Михаила Лернера нет друзей, есть только люди, нужные ему. Пока он не решит их кинуть. В его случае актуален девиз: «Друзей нельзя купить. Зато их можно продать».

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