Ларчик с плутонием

Весной 2008 г. американцы загадочно расстреляли свой собственный спутник USA-193. «АН» подробно рассказали об этой операции в материале «Хроника падающего шпиона из Пентагона» (05.03.2008 г.). Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) почему-то забыло предупредить все цивилизованное человечество, что на борту у USA-193 находится плутоний-238. Об этом «АН» сообщили российские атомщики. Реакция от посольства США в Москве была нулевая.

Сегодня к нам в «гости» летит еще один американский – на этот раз якобы метеорологический – спутник UARS размером с троллейбус. Эксперты гадают: где именно упадут фрагменты этого небесного «подарка»? В зоне риска – Москва, Екатеринбург и Киев. NASA утверждает: «На борту нет никаких токсических веществ». Но у «АН» – другие сведения.

Охотник за озоновыми дырами

По информации NASA, спутник UARS предназначался для исследования химических соединений, содержащихся в озоновом слое, измерения температуры и силы ветра в стратосфере, а также причин возникновения озоновых дыр. Спутник был рассчитан на три года эксплуатации (проработал 14 лет). Имеет модульную конструкцию, 10 научных приборов, системы навигации, управления и связи. Вес – более 6 тонн, длина – 10,7 метра. В американском каталоге он значится под номером 217021, в международном – 1991-063B. Был запущен 15 сентября 1991 года.

– К земле летит аппарат, на борту которого находится ядерная установка с некоторым количеством плутония-238, – рассказывает «АН» член Комиссии по модернизации при президенте РФ, доктор технических наук Игорь Острецов. – Это в тесном «атомном» кругу недавно подтвердили и российские военные экологи. Внешний вид спутника говорит о том, что на нем есть небольшая солнечная батарея. Это означает, что основное энергопитание спутника осуществлялось, как это обычно делают американцы в подобных случаях, от ядерного энергетического источника. А поскольку у американцев нет ядерных космических реакторов, они используют радиоизотопные источники энергии. Ситуация полностью аналогична весне 2008 года, когда был сбит спутник USA-193.

Это первое. Второе (что говорит о том, что спутник к нам летит не простой, а «сложный», с плутониевой начинкой). Американцы хотели снять этот спутник с орбиты шаттлом. Никто не стал бы применять столь дорогую операцию по отношению к куску «железа», отработавшему 20 лет. Третье. Слежение за спутником (с 2005 г.) ведут специалисты Объединенного центра космических операций. Он расположен на авиабазе Ванденберг (Калифорния). И входит в структуру Стратегического командования вооруженных сил США (если спутник метеорологический, при чем тут командование вооруженных сил)?

Брат полония-210

– Я еще в 2008 году предупреждал, – продолжает профессор Острецов, – что после падения спутника с плутонием на борту резко увеличится количество онкологических заболеваний на территории России. Посмотрите статистику за последние три года. Налицо рост скоротечных онкологических заболеваний, как это было в случае с Олегом Янковским. Очень странная, стремительная, неожиданная смерть... Спутник USA-193 был сбит весной. Янковского проверяли летом, было все чисто. А осенью – рак четвертой степени. Скорее всего, он проглотил на улице альфа-активную частицу, содержащую плутоний-238.

Напомним, на USA-193 не было солнечных батарей. На UARS – одна, небольшая. Это стандартная ситуация для спутников-шпионов, летающих на сравнительно малых высотах, где сопротивление остаточной атмосферы достаточно большое.

– На долговременных спутниках-разведчиках всегда используются ядерные энергетические установки, – продолжает профессор Острецов. – На советских это были ядерные реакторы «Бук» и «Топаз», на американских – радиоизотопные генераторы. Основным радиоизотопом, используемым в США, является плутоний-238 (период полураспада около 90 лет). Это родной брат полония-210, которым был отравлен в Лондоне Александр Литвиненко. На борту USA-193 было несколько кг плутония.

Сегодня NASA утверждает: на поверхность Земли способны упасть примерно 26 несгоревших компонентов спутника UARS общей массой 532 кг. Произойти это может на любом континенте, кроме Антарктиды. Вероятность того, что в результате падения обломков спутника могут пострадать люди, ничтожна. По расчетам NASA, шансы составляют 1 к 3200.

«Это будет очень красиво»

Представитель cтратегического командования Вооруженных сил США Майкл Данкан сообщил журналистам, что по мере снижения аппарата специалисты смогут дать более точные оценки параметров его падения. NASA выпустило предупреждение для тех, кто может обнаружить фрагменты спутника. Настоятельно рекомендуется не прикасаться к фрагментам и сразу же уведомить местные власти о находке. Джонсон подчеркнул, что фрагменты не токсичны, однако о них можно порезаться. Все обломки остаются собственностью правительства США. Самым большим фрагментом станет часть каркаса аппарата массой около 150 кг.

– Это самый крупный спутник, который будет падать на Землю за достаточно долгое время... Это будет очень красиво, – отметили в NASA.

В зоне риска – Киев и Москва

По подсчетам экспертов, наклонение орбиты падающего спутника таково, что в зону поражения его фрагментами входит огромная полоса от 57 градусов северной широты до 57 градусов южной. В зону риска попадают Москва и Киев!

Напомним, США в свое время запустили 13 космических аппаратов с ядерными установками на борту. Семь из них потерпели аварию. Выходит, еще шесть ядерных «гробов» вертятся над нашими головами?

В связи со всеми этими событиями хочется задать вопрос Чрезвычайному и Полномочному Послу США в России Джону Байерли:

– Когда Соединенные Штаты дадут честную и правдивую информацию по количеству спутников с атомными двигателями на борту? Сколько плутония-238 содержится в ядерных энергетических установках? И когда орбита Земли будет очищена от всей этой ядерной рухляди?