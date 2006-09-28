«Лечение осиновой палочкой в новолуние»

«Это показывает, что происходит в нашем государстве, - считает Эдуард Павлович. - Роспатент лишился государственной поддержки. Поэтому, чтобы существовать, он за деньги патентует всю ахинею, которую ему предлагают».

Выпускнику факультета прикладной математики и механики Ташкентского университета, а по совместительству медику, который «дистантно диагностирует космические объекты», прокуратура Москвы предъявила обвинение еще 15 июня 2006 года. Следователи решили, что под видом «воскрешения» погибших родственников Грабовой занимался хищениями денежных средств граждан. Прокуратура представила суду 11 эпизодов, доказывающих факты хищений.

В прокуратуре г. Москвы, проводившей расследование, полагают, что 43‑летний уроженец Казахстана Грабовой создал «пирамиду»: обучал за деньги людей, а затем предлагал заключать договора с обучавшимися о том, что они организуют дальнейшее обучение в регионах России. По мнению следователей, с каждого договора он получал доход в размере 10% от деятельности региональных организаций. Кроме того, с каждого обучаемого на семинарских занятиях взималась плата - 2 тыс. рублей, а за индивидуальные занятия - 39 тыс. 100 рублей.

Подобные деяния Уголовный кодекс России квалифицирует как «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». И назначает наказание в форме лишения свободы на срок до десяти лет.

28 сентября исполняется ровно год с момента начала проверки Генеральной прокуратурой деятельности г-на Грабо­вого. Толчком к расследованию стали публикации в средствах массовой информации, так как ни в прокуратуру, ни в органы внутренних дел не поступало ни одного обращения от пострадавших.

Самым известным шагом «экстрасенса» стало обещание воскресить детей, погибших во время захвата школы в Беслане. Последователи «целителя» не любят вспоминать, что еще в 1990-е годы всемирно известная болгарская целительница Ванга желание Грабового воскрешать людей фактически назвала авантюрой. А спустя десять лет полпред президента РФ в Южном федеральном округе Дмитрий Козак выразился на сей счет более категорично: «С нравственной точки зрения - это шарлатанство чистой воды. С точки зрения закона, это требует незамедлительного расследования».

Председатель комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук академик Эдуард Кругляков, проводивший свою проверку деятельности экстрасенса, заявил «Аргументам неделi»: «Он, например, провозгласил себя академиком Итальянской академии наук. Я выяснял. Близко ничего нет. В Бельгии ему выдан диплом Открытого международного университета. Бельгийцы ответили, что такого учреждения не существует. Однако у него есть диплом. Я под увеличительным стеклом стал рассматривать подписи и обнаружил под дипломом подпись некоего Евреинова. Функционера Академии информатизации (бывшей Мосгорсправки). Там пробы негде ставить. Мошенник на мошеннике».

27 сентября Таганский районный суд Москвы определил дату начала судебного рассмотрения дела «целителя и ясновидящего» Григория Грабового. Чтобы дать окончательную оценку в деле «Иисуса Христа во втором пришествии», как скромно именовал себя господин Грабовой.