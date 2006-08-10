ЕСЛИ читать Пушкина сверх школьной программы, то кроме письма Онегина Татьяне, у поэта можно встретить и такие строки: «Так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслию промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, кто не умели проехать стороной».

Проблемой присутствия пуш­кинских «старых инвалидов» в Тольяттинском государственном техническом университете озадачился его ректор Сер­гей Жилкин. В начале 2005 г. на брифинге ректор заявил о причастности к получению взяток и вымогательству своих подчиненных, занимавшихся незаконными поборами под вывеской фирмы «Репетитор». Судебное следствие по делу открылось в Автограде 14 июля.

Вообще в Самарской области общественное мнение части академической интеллигенции по проблеме товарно-денежных отношений преподавателей и студентов можно сформулировать известной фразой: «Я хочу, чтобы было либо меньше коррупции, либо больше возможностей в ней участвовать»...

Такой вывод иллюстрирует случай с 66-летним доцентом кафедры «Водоснабжение и водоотведение» ТГУ Геннадием Козловым. Если верить следст­венным материалам, он мог запросто торговаться с тем или иным задолжавшим студентом по поводу того, сколько следует заплатить за экзамен. А мог объявить во время занятий, что прием экзамена на оценку «хорошо» стоит две «штуки». Также предлагал учащимся вскопать огород на его даче, купить подарки внучатам, бритву, электродвигатель, цифровой фотоаппарат, вино и прочие приятные мелочи, на которые Геннадию Сергеевичу расходоваться, по всей видимости, было недосуг.

Всего же за 2004-2006 гг. органами прокуратуры Самарской области возбуждено 47 уголовных дел по фактам получения взяток преподавателями различных учебных заведений, из которых 44 - направлены в суды. Остальные находятся в стадии расследования.

Такую статистику приводит пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Однако в тревожной арифметике нет деталей того же тольяттинского дела. А подробности таковы, что из первых восьми потерпевших студентов шестеро отказались от своих заявлений. Представитель защиты Александр Каханков в разговоре с корреспондентом выразил мысль, что дело, если к нему отнестись непредвзято, развалится.

Это же всем своим видом демонстрируют и 12 ученых мужей, оказавшихся на скамье подсудимых. Кто-то комментирует показания потерпевших едкими репликами. Причем порой так бурно, что судья вынужден был призывать их к порядку. А кто-то, демонстрируя равнодушное отношение ко всему происходящему, читает газету.

Впрочем, будут допрошены еще 63 потерпевших. И сотрудники следственного управления при УВД Центрального района Тольятти выражают уверенность, что им не придется краснеть за свою работу и брать назад выдвинутые обвинения.