Линчевание по-русски

ВООБЩЕ-ТО, суд Линча российским законодательством не приветствуется. Гуманные законы не рекомендуют совершать быст­рую и запоминающуюся расправу над пойманными негодяями. В случае нанесения вору увечья обворованный хозяин может загреметь под суд.

Особенно, если хозяин «дедуктивным методом» вычислил преступника (например, соседа-алкоголика) и дал волю своим кулакам. Пострадавший в данном случае может запросто обвинить собственника в нападении: дескать, шел человек по улице, никого не трогал, а его поколотили за «здорово живешь».

Факт посягательства на собственность будет довольно сложно доказать. Полагается вора схватить, непременно с поличным, привести в милицию, которая должна отдать его под суд, в результате вор должен возместить убытки огороднику.

Эта наивная схема является насмешкой над здравым смыслом. Разве может старик или бабка угнаться за вором и схватить его? Разве вор может рассчитаться с хозяином, если он - пьянь и живет мелким огородным воровством?

Да и не спешат в милиции разбирать такие мелочи, как сорванные пару кочанов капусты или украденные кастрюли. Поэтому огородное и дачное воровство на государственном уровне остается практически безнаказанным.

Впрочем, озлобленные россияне научились балансировать таким образом, что их оригинальные, народные методы борьбы с преступностью эффективны и неподсудны одновременно.

Находчивая старушка

ИТАК. Недавно 65-летняя жительница нижегородского села Наталья Глухова довела грабителей до сердечного приступа. Лопнуло бабкино терпение - ночные тати трижды обворовывали ее огород и уже «пристрелялись» к дому.

Унесли телевизор, проигрыватель и много мелкого добра. Кражи совершались в одно и то же время - когда женщина уезжала в город к своим детям и внукам. В один из вечеров пенсионерка разыграла очередной отъезд в город: попрощалась с соседями, заперла дом и отправилась на вечернюю электричку. Но, не доходя до станции, развернулась и задами пробралась обратно в свой дом.

Когда посреди ночи пришли воры и стали осторожно снимать оконную раму, Наталья стояла рядом с окном за занавеской, держа в руках мегафон. И вот воры, а ими оказались отец и сын, жители той же улицы, влезли на подоконник.

Тут-то пенсионерка и гаркнула во все горло. Результат ночного крика, усиленного электроникой, превзошел ожидания: с отцом-вором случился настоящий инфаркт, ему потребовалась срочная госпитализация.

Другой способ: примерное наказание. Некоторое время назад в пензенском садоводческом товариществе «Малиновка» поймали вора. Садоводы, уставшие от постоянных набегов на участки, привязали грабителя огородов к столбу на остановке, а на грудь повесили табличку с надписью «Вор». И так, на виду у всех проезжавших мимо дачников, воришка стоял несколько часов, как некий Христос, расплачивающийся за грехи всего преступного мира.

Армия против садоводов

ПОД Хабаровском у села Красная Речка дачники оборудовали в бетонном бункере настоящую гауптвахту с постоянной охраной и учетом задержанных. Изолятор редко пустовал: сельские воры, а чаще - голодные солдаты, забредавшие на огороды из ближайшей воинской части, были там постоянными «клиентами».

По словам предсе­дателя дачного общества Виктора Голуб­ничего, дачники несколько лет требовали от командования части навести порядок и приструнить голодных самовольщиков. Но солдаты все лезли и лезли на участки. Добро бы ласково кушать просили, а то ведь крали все - вплоть до гнутых ложек.

Кстати, когда о жестких мерах хабаровских дачников узнали в прокуратуре, «крайними» стали именно они: мол, набег солдат можно расценить всего лишь как дисциплинарный проступок. А вот в действиях дачников налицо состав преступления - похищение человека с применением физической силы. Дело с трудом замяли.

Бойня в поселке Новонежино

КОНЕЧНО, часто об­ворованные граждане, что называется, перегибают палку, и тогда их методы воздействия на грабителей из оригинальных превращаются в убойные. Пострадавшие не скрывают ненависти к ночным гостям: «было бы ружье - застрелил бы гада или изувечил». И если ружье действительно оказывается у частника в руках в нужное время, творится такой кровавый кошмар - Дикий Запад отдыхает.

Не так давно 70-летний пенсионер Николай Стригунов с крыльца своего дачного домика в поселке Новонежино, в Приморском крае, застрелил трех человек. Они пытались унести два ведра картошки даже не у него самого, а у соседа. Бравый дедок, около пятидесяти лет назад служивший на государственной границе снайпером, не растерял армейских навыков. Услышав на соседском участке подозрительный шорох, он вспомнил все, чему его учили в снайперской школе, и открыл из карабина огонь на звук.

Три выстрела - три покойника. Две женщины и мужчина. Бойня происходила, как в немом кино: никто не проронил ни слова. Только третья жертва успела приподняться с грядки и метнуть в убийцу ведро. Но тут же рухнула, сраженная тяжелой охотничьей пулей.

Ответственность по закону

ТАК есть ли эффективные, но законные способы борьбы с мелкими воришками? Сотрудники правоохранительных органов советуют, заметив в огороде дачных воров, вызывать милицию, запоминать приметы нарушителей и номера их машин. Сотрудники УМВД обязаны прибыть на вызов в любом случае, хотя такого рода преступления обычно классифицируются как административные правонарушения и наказываются штрафом.

Однако в некоторых случаях мировой судья привлекает огородных воров к более суровой административной ответственности и сажает на десять суток. Пострадавшим особой радости это не приносит, ведь они хотят вернуть свое имущество. Для этого нужно обратиться в районный суд, что хлопотно, но не бесполезно. Так что выбор остается за жертвой.