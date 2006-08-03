За Сациви заплатит Гиви
№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
ПО ДАННЫМ Генштаба, на территорию России отправятся 24 единицы артиллерийской техники на гусеничном ходу, 8 автомобилей и другое имущество базы. Ожидается, что эшелон отправится через Азербайджан в начале августа 2006 года. Это будет уже 17-й эшелон с российским военным имуществом, отправленный в 2006 г. из Грузии. Всего с 2006 до 2008 г. в Россию будет выведено около 400 единиц техники и свыше 1,5 тыс. тонн другого военного имущества.
Звонок в Тбилиси
ЗАМЕСТИТЕЛЬ командующего Группой российских войск в Закавказье (ГРВЗ) полковник Владимир Купарадзе сейчас в Тбилиси. Мы позвонили ему на сотовый телефон:
- Владимир Ильич, за что вас с командующим ГРВЗ генералом Беспаловым так невзлюбили грузинские власти? То визы не дают, то в поездках чинят препятствия...
- Дело не в нас с Беспаловым. Новый командующий еще никому здесь не успел «насолить». А вот прошлого командующего ГРВЗ генерала Студеникина даже взрывали на пороге штаба.
- А что мешает выводу российских войск из Грузии?
- Неувязок много. Из-за некомплекта личного состава наши солдаты и офицеры работают на износ. Несут службу за себя и того парня: в караулах через день - «на ремень». При этом надо готовить технику и имущество к трудному маршу.
Звонок в Батуми
СЛЕДУЮЩИЙ звонок в штаб 12-й военной базы. Подполковник Владимир Белов представился заместителем командира по воспитательной работе:
- Местное население вас не обижает?
- Да что вы! Живем душа в душу. Наши жены и дети здесь не чувствуют никакой дискриминации. И мы ходим по приморской набережной в российской военной форме с гордостью.
- Но ведь по телевизору показывали демонстрации против российского военного присутствия в Грузии. Кто митингует у ворот нашей военной базы?
- Последний раз шумела группка молодежи. Человек сто, не больше. Но после этой демонстрации, раз семь показанной по грузинскому телевидению, к нам отношение только улучшилось. На улице подходили люди, извинялись. Говорили: «Не обращайте внимания на эти выходки».
Вот только в местные чепки в российской форме лучше не заходить.
- Почему?
- Все стараются накормить и самое страшное - напоить. Причем бесплатно. Только потянешься за кошельком, а официант в ответ: «За сациви заплатит Гиви. А вам еще бутылка вина с соседнего столика».
Звонок в Ахалкалаки
В ТЕЛЕФОНЕ штаба 62-й военной базы сначала звучал какой-то бравурный марш. Потом к трубке позвали замкомандира - полковника Владимира Хромченко.
- Как дела на турецкой границе?
- Все спокойно. Пока мы здесь, тыл у грузинских пограничников надежно прикрыт. Местные армяне тоже
чувствуют себя в безопасности.
- Говорят, они больше всего боятся ухода российских войск. Как опасность им грозит?
- Страшатся нового геноцида. Сто лет назад здесь уже была ужасная резня. Миллионы людей погибли в той мясорубке. Здесь все уверены: уйдут русские - придут турки. И тогда снова покажут, где в грузинской Сибири (так здесь зовут Ахалкалаки) раки зимуют.
Анекдот в тему:
РАЗГОВОР по телефону:
- Это база?
- Нет, вы не туда попали.
- Это вы не туда попали. Вашей ракетой у меня полкрыши снесло.
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