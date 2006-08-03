За Сациви заплатит Гиви

ПО ДАННЫМ Генштаба, на территорию России отправятся 24 единицы артиллерийской техники на гусеничном ходу, 8 автомобилей и другое имущество базы. Ожидается, что эшелон отправится через Азербайджан в начале августа 2006 года. Это будет уже 17-й эшелон с российским военным имуществом, отправленный в 2006 г. из Грузии. Всего с 2006 до 2008 г. в Россию будет выведено около 400 единиц техники и свыше 1,5 тыс. тонн другого военного имущества.

Звонок в Тбилиси

ЗАМЕСТИТЕЛЬ командующего Груп­пой российских войск в Закавказье (ГРВЗ) полковник Влади­мир Купа­радзе сейчас в Тбилиси. Мы позвонили ему на сотовый телефон:

- Владимир Ильич, за что вас с командующим ГРВЗ генералом Беспа­ловым так невзлюбили грузинские власти? То визы не дают, то в поездках чинят препятствия...

- Дело не в нас с Беспаловым. Новый командующий еще никому здесь не успел «насолить». А вот прошлого командующего ГРВЗ генерала Студеникина даже взрывали на пороге штаба.

- А что мешает выводу российских войск из Грузии?

- Неувязок много. Из-за некомплекта личного состава наши солдаты и офицеры работают на износ. Несут службу за себя и того парня: в караулах через день - «на ремень». При этом надо готовить технику и имущество к трудному маршу.

Звонок в Батуми

СЛЕДУЮЩИЙ звонок в штаб 12-й военной базы. Подполковник Владимир Белов представился заместителем командира по воспитательной работе:

- Местное население вас не обижает?

- Да что вы! Живем душа в душу. Наши жены и дети здесь не чувствуют никакой дискриминации. И мы ходим по приморской набережной в российской военной форме с гордостью.

- Но ведь по телевизору показывали демонстрации против российского военного присутствия в Грузии. Кто митингует у ворот нашей военной базы?

- Последний раз шумела группка молодежи. Человек сто, не больше. Но после этой демонстрации, раз семь показанной по грузинскому телевидению, к нам отношение только улучшилось. На улице подходили люди, извинялись. Говорили: «Не обращайте внимания на эти выходки».

Вот только в местные чепки в российской форме лучше не заходить.

- Почему?

- Все стараются накормить и самое страшное - напоить. Причем бесплатно. Только потянешься за кошельком, а официант в ответ: «За сациви заплатит Гиви. А вам еще бутылка вина с соседнего столика».

Звонок в Ахалкалаки

В ТЕЛЕФОНЕ штаба 62-й военной базы сначала звучал какой-то бравурный марш. Потом к трубке позвали замкомандира - полковника Владимира Хромченко.

- Как дела на турецкой границе?

- Все спокойно. Пока мы здесь, тыл у грузинских пограничников надежно прикрыт. Местные армяне тоже

чувствуют себя в безопасности.

- Говорят, они больше всего боятся ухода российских войск. Как опасность им грозит?

- Страшатся нового геноцида. Сто лет назад здесь уже была ужасная резня. Миллионы людей погибли в той мясорубке. Здесь все уверены: уйдут русские - придут турки. И тогда снова покажут, где в грузинской Сибири (так здесь зовут Ахалкалаки) раки зимуют.

Анекдот в тему:

РАЗГОВОР по телефону:

- Это база?

- Нет, вы не туда попали.

- Это вы не туда попали. Вашей ракетой у меня полкрыши снесло.