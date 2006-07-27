Бомба на могиле Канта

СПЕЦИАЛИСТЫ МЧС уверены: на полное разминирование Ка­ли­нинградской области потребуется не менее 10 лет. С каким эхом войны мы имеем дело? Вот пример.

Весна этого года. Двое подростков развели костерок в лесном массиве неподалеку от г. Мамоново, прямо на старом кострище. Откуда там немецкий артснаряд взялся - земля ли вытолкнула, шутники ли в кострище закопали? Надо было сначала проверить проволочкой... Снаряд взорвался, осколками пацанов сильно ранило - хорошо, не убило...

И таких случаев - до сотни в год.

Вплоть до конца прошлого века Калининград строился без предварительного сплошного разминирования: скорей-скорей, лишь бы крыша над головой была у людей! А что крышу снесет в одночасье взрывом «подарка» Второй мировой... Кто ж думал?

Что строили прямо на минах, доказывает география внезапных находок последних лет. Под детским домом «Надежда» на ул. Камской саперы два дня вытаскивали взрывоопасные предметы, в том числе «Ванюши» (120-килограммовый снаряд от немецкого реактивного миномета - несет 30 кг взрывчатки в головной части). 1 июня 2006 г. во рву под старинными стенами Музея янтаря обнаружилась авиабомба 250 кг, такая же два года назад «выросла» под зданием налоговой инспекции на ул. Кутузова... В ста метрах от мэрии буквально на днях найдены 9 немецких артснарядов. Та же картина и в области. Июльский пресс-релиз Балтфлота утверждает, что в земле анклава таится еще не менее 1,5 млн. единиц ВОП.

В местных водоемах обнаруживается непонятное химическое соединение. Есть предположение: фашисты при отступлении часть артиллерийских складов затопили (они уходят под землю на 4-5 этажей, как правило). Что с чем там за 60 лет среагировало и просочилось в водоемы, в ЖКХ пока не определили. Да и толку-то определять? Ведь калининградские специалисты по разминированию утверждают: сейчас безопаснее такие склады не трогать. Пусть там все разлагается, а то таких дел наворотим - мало не покажется.

Самые опасные скопления ВОП - так называемые «полевые»: стояла пушка, возле нее ящики со снарядами, - артиллеристов убило, снаряды перемешало с землей. Ни на одной карте это не обозначено - фронт двигался слишком стремительно. Есть еще стационарные склады боеприпасов, те, что возле немецких огневых точек. Местные подростки знают все эти точки и оттуда нередко таскают ВОП - тол выплавлять...

Проект федеральной программы «Уничтожение ВОП на территории РФ, бывших ареной боевых дейст­вий в период Великой Оте­чественной войны» пылится в Государственной думе с 1998 года. Под сукном - и подобная Калининградская программа (ее на основе федеральной разработали С. Миронов, руководитель фирмы «Форпост Балтики плюс», и А. Куль­чицкий, начальник ГУ МЧС РФ по Калининградской области). Предыдущий губернатор области В. Егоров успел приступить к поиску денег на разминирование области. Чиновники его администрации даже нашли желающих частично оплатить работы (шведов, немцев). Но Егоров планы реализовать не успел - президент поставил вместо него Георгия Бооса.

Команда нового губернатора ставит перед собой задачу развития туризма в Калининградской области. Но вот парадокс: ни на одном заседании правительства за последние 5 месяцев ни разу не обсуждался вопрос о сплошном разминировании территории анклава. Хотя вроде бы программа развития туризма и программа сплошного разминирования должны идти рука об руку.

Мы решили, что губернатору о масштабах проблемы пока не доложили. И решили исправить ошибку его аппарата, буквально 17 июля задав Г. Боосу вопрос о том, что он собирается делать со взрывоопасностью Калининграда.

- Мы программу разминирования специально не принимали и не принимаем, - огорошил нас Г. Боос. А на наш вопрос, уверен ли он, что его дом не стоит на мине, губернатор отшутился: «Вы меня пугаете!»

Между тем нам пришел ответ из Управления ФСБ по Ка­­лининградской области на запрос о наличии в земле региона боеприпасов Вто­рой мировой. Представьте: только по пути следования праздничной колонны 1 июля этого года на 750-летний юбилей города (!) из земли было изъято 45 боеприпасов времен Великой Оте­чественной войны.

В тот же день взры­­­воопасный пред­­­­­мет «вырос» аккурат на могиле Иммануила Канта. Благо случилось это в 8 часов утра - ВОП удалось обезвредить до начала народных гуляний...

Аругмент эксперта

Военком Калининградской области Александр Пономарев:

ПРИ послевоенном разминировании солдаты просто сбрасывали в воронки от снарядов найденные боеприпасы, топили их в болотах, в колодцах, не подрывая. Не нам их судить - мы же не знаем, какая тогда директива была. Но вот эти снаряды сейчас тоже лезут из земли, из воды. Плюс склады...

Пример для подражания

В РЕСПУБЛИКЕ Беларусь, где боеприпасов времен Второй мировой войны в земле таится гораздо меньше, чем на территории одной только Калининградской области, деньги на операцию сплошного разминирования нашлись. Еще 17 апреля 1996 г. кабинет министров Республики Беларусь издал постановление за №267. Согласно этому документу, сплошным разминированием территорий РБ все эти десять лет занимается Министерство обороны. В 2005 г. по этой программе обезврежено 25 000 ВОП.

Количество ВОП, найденных в земле самой маленькой области России - площадь 15,1 тыс. кв. км (по данным ГУ МЧС России по Калининградской области)