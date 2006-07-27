Грузия берет пример с «Хамас»

НА КАВКАЗЕ все идет по «ливан­­скому» сценарию. Очередное обострение началось с визита г-на Саакашвили в Вашингтон. Он отметился там накануне встречи лидеров G8 в Питере, и Дж. Буш гарантировал грузин­скому президенту «полную под­держку по обеспечению территориальной целост­ности Грузии». Более того, он дал гарантии обеспечения грузинской армии военной техникой, боеприпасами и амуницией. Другими словами, в случае любого конфликта вокруг Грузии, США будут на стороне официального Тбилиси. При этом г-н Саакашвили умолчал, что его реальным противником внутри страны является вовсе не Россия, а довольно сильная парламентская оппозиция. Именно ее действия создают политическую нестабильность в стране...

Но как бы то ни было, грузинские власти после Вашингтона «закусили удила». Г-н Саакашвили демонстративно не приехал в Москву на саммит лидеров стран СНГ. Затем не пустил в страну российского генерала В. Евневича и выгнал из своего правительства г-на Ха­индраву. Последний настаивал на решении югоосетинской и абхазской проблем только путем переговоров.

В совокупности это означает, что готов жесткий вариант расправы с мятежниками в Цхинвали и Сухуми. К Южной Осетии уже стянуты грузин­ские войска. В сторону Абхазии непрерывно идут грузовики с вооруженными солдатами. Формальный предлог - для усмирения взбунтовавшихся в Кодорском ущелье сванов во главе с Эмзаром Квициани. Но как будет на самом деле - непонятно. Г-н Квициани контролирует стратегическую дорогу в Абхазию и до недавнего времени был представителем Саакашвили в этом регионе. На всякий случай власти Сухуми начали подтягивать к ущелью артиллерию.

Что в действительности стоит за «сванским восстанием» - станет скоро извест­но. Но военный стратег Са­акашвили, похоже, готов спровоцировать войну на два фронта. А почему бы и нет - с такой-то поддержкой? Тем более в грузинской армии сформировано 4-5 боеспособных подразделений. Есть бронетехника и вертолеты американ­ского производства.

Специалисты считают, что армей­ские операции против осетин и абхазцев могут начаться в ближайшие 5-6 дней. Параллельно территории Южной Осетии и Абхазии будут зачищаться от российских миротворцев, чтобы немедленно ввести туда «миротворцев» из стран НАТО.

Вот только наших миротворцев Моск­ва «сдавать» не собирается. Как извест­но, по границам с Грузией идут полномасштабные военные учения российской армии. В частности - в районе Рогского тоннеля, соединяющего Северную и Южную Осетии, отрабатывается операция по защите миротворцев. Одним словом - наши военные готовы ко всему. По-другому и быть не могло - грузинская армия хоть и напичкана американскими военными инструкторами, но воевать пока может только с сельскими милиционерами.

Но Саакашвили деваться уже некуда - или «войнушка», в которой тебя поддержат Европа и США, или почетная ссылка. В Грузии последнее время такие традиции.