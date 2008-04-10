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Флажковая охота

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Вероника ВЕРЕСК  ]

Флажковая охота

Лакомый кусочек

 ТО, ЧТО гольф-клуб «Крылатское» – одно из красивейших и, увы, немногочисленных в Москве мест живой природы, очевидно для каждого, кто хоть раз здесь побывал. Правда, это маленькое чудо, созданное руками и на средства ООО «СП «Консорциум» на месте многолетней городской свалки строительных и бытовых отходов, теперь не столько преимущест­во, сколько беда его создателей. Ведь «Крылатское» – это уникальный спортивно-оздоровительный комплекс, где у каждого москвича есть реальная возможность заниматься не только гольфом, но и теннисом, аэробикой, гимнастикой, плаванием. Такому «диковинному» для России сооружению – 18-луночному полю для летнего гольфа в комплексе с полями для зимнего гольфа – аналогов в Европе только два. Похоже, все это сделало «Консорциум» весьма лакомой добычей для чиновников, не слишком разборчивых в средствах. И стало причиной всех его проблем.

 Обкладывать детище «Консорциума» судебными исками начали в одночасье, планомерно и со всех сторон. Обвинили в самовольном захвате прибрежной полоски земли площадью около трех гектаров при 55 га законно арендованных площадей. «Уличили» в несоблюдении требований экологической безопасности, так как компания-де откровенно игнорирует подписание охранных обязательств. «Продавили» судебным решением апелляционной и кассационной инстанций арбитражных судов размеры арендной платы, неподъемные даже для казино. Аппетит, как известно, приходит во время еды, и в конце концов решили признать незаконным и само строительство комплекса, которое московские власти разрешили и согласовали «на ура!». И закрутилась судебная карусель!..

Подпиши то, не знаю что…

 ЧТО И КАК с подачи служителей власти можно сделать руками Фемиды даже в ситуации, когда «нельзя, но хочется», мы подробно рассказывали в публикации «Преснен­ский прессинг» 26 декабря прошлого года.

 Напомним, накануне новогодних каникул Пресненский районный суд г.Москвы вынес решение по иску Межрайонного природоохранного прокурора Москвы Т. Брудастова к ООО «СП «Консорциум». Судья Бондарев полностью удовлетворил исковые требования и приостановил деятельность гольф-клуба «Крылатское». Основание – ответчик-де после принятия решения об образовании Природно-исторического парка «Москворецкий» и зачисления его с этого знаменательного момента в разряд особо охраняемых природных территорий регионального значения, не подписал охранных обязательств, гарантирующих вновь созданному оазису московской природы защиту и процветание.

 Безусловно, такое внимание представителей прокурор­ских органов и судебной власти к экологии мегаполиса можно было бы только приветствовать. Если бы не несколько сущих «мелочей». Первое: в развитие Закона «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» №48 от 26 сентября 2001 г. Московской городской думой до сих пор не принят закон, который бы официально утвердил границы этих самых особо охраняемых территорий. Но если нет границ – о каких «территориях» можно говорить? Как охранять то, чего пока нет?!

 Второе. Допустим даже, что закон принят и парк существует не только на бумаге. В соответствии с федеральными правовыми актами (Земельным кодексом РФ, законами «Об охране окружающей среды» и «Об особо охраняемых природных территориях»), которые, как известно, имеют приоритет над региональными, такого основания для приостановления деятельности физического или юридического лица, как отсутствие охранного обязательства, просто не существует. И парализовать по закону его работу ни у властей, ни у суда полномочий нет.

 Но самое главное, совершенно непонятно, что именно «не подписали» представители гольф-клуба? Ибо до сего дня так и нет ясности как, за чей счет и в какие сроки должна выполняться такая работа? Кто именно должен оформить паспорт земельного участка, являющийся неотъемлемой частью охранного обязательства? Каковы права и обязательства сторон по оформлению данного документа? Хотя из постановления Правительства Москвы ясно, что это должен был сделать его уполномоченный орган. Непонятно даже, является ли этот гипотетический документ гражданско-правовым договором или административным актом. А посему сама московская мэрия вполне логично продлила оформление таких документов до 30 декабря текущего года. Не для всех, как оказалось!

 К тому же формулировка о приостановлении деятельности «до подписания» документа в решении была ловко подменена на «до его оформления». Подписать-то – пожалуйста. А ты вот иди, оформи то, чего в природе нет, да еще когда местные власти оформлять никакого желания не проявляют!

 Так работа клуба была парализована. Наступила следующая стадия охоты.

С широко закрытыми глазами

 ОКАЗАВШИСЬ в роли «дичи» для флажковой охоты местных властей, буквально обложивших спортивный комплекс судебными исками со всех сторон по поводу и без повода, руководство ООО «Консорциум» все же попробовало выполнить требования природоохранной прокуратуры. Однако напрасно обращалось оно и к руководству парка, существующего в непонятных границах, и в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Моск­вы с настоятельными просьбами предоставить для подписания требуемый документ. Но самое замечательное, глухо молчала даже та самая Межрайонная природоохранная прокуратура, по иску которой была остановлена деятельность клуба. Напрасно взывал к ней «Консорциум», требуя подвигнуть государственных чиновников на выполнение ими должно­стных обязанностей.

 Что было делать? Как подписать то, чего нет? В «Консорциуме» поняли, что ответов ждать бесполезно, и решили сами заказать и дендроплан, который необходим для подготовки спорного документа, и пересчетную ведомость, без которой сложно говорить о том, что в реальности имеется на территории. Добыли даже где-то образец таинственного документа под грифом «Охранные обязательства». Подписали и специальной почтой отправили руководству парка. В «Москворецком» пакет получили. 20 декабря под расписку. А 24-го состоялся суд. Результат известен.

 Правда, еще оставалась слабая надежда на то, что при столь солидном наборе несуразиц пресненский вердикт не пройдет «экспертизу» кассационной инстанции – судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда. Прошел на «ура»! Невзирая на то что в дополнение к уже перечисленным выше аргументам «Консорциум» пытался довести до сведения служителей Фемиды: 22 января текущего года «Консорциум» подписал очередной вариант этого документа, уже с исправлениями согласно замечаниям руководства ГУП «Природно-исторический парк «Москворецкий». А 27 декабря 2007 г. даже направил для подписания соответствующие оригиналы Дополнительного соглашения к договору аренды в территориальное управление Департамента земельных ресурсов ЗАО. Суд не принял во внимание и тот факт, что спортивно-оздоровительный комплекс «Крылатское» – единственный цивилизованный уголок живой природы на всей территории т.н. природного парка. А вокруг него вся территория занята незаконными и полузаконными строениями, складами, базами и даже запрещенными там жилыми строениями. Почему же им не приостанавливают «деятельность» местные власти?

Выйти за флажки

 ТОЛЬКО 24 января сего года президиум Московского городского суда в порядке надзора отменил своим постановлением решение Кунцевского районного суда Москвы от 30 марта 2007 г., признавшего ООО «Совместное предприятие «Консорциум» виновным в самовольном захвате около трех гектаров земли в прибрежной зоне Москвы-реки. Дело направили «на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда». Но практически 11 месяцев до того руководству уникального для России спортивно-оздоровительного комплекса пришлось доказывать в судах различных инстанций, что оно никогда и не покушалось на узкую полоску берега шириной от 10 до 20 метров вдоль одной из границ своих гольф-полей. Ведь именно решением местных властей ему было предписано рекультивировать свалку на берегу реки и постоянно контролировать чистоту и порядок на территории, посеяв элитную траву и посадив деревья.

 Понадобилось вмешательство самого председателя Мосгорсуда О. Егоровой, председательствовавшей в процессе, чтобы появились вполне обоснованные вопросы и по существу заявленного иска, и по доказательной базе, представленной истцом. Конечно, это еще не победа. Но надежда на справедливость все же появилась. Хоть где-то удалось вырваться за флажки загонщиков в соответствующих мундирах!

 Не тут-то было. Уже спустя несколько дней в Кунцевский районный суд поступило «уточненное» исковое заявление за подписью знакомого нам прокурора Брудастова, вновь буквально повторяющее утверждение о захвате земли. И Кунцевский суд вновь с серьезным видом его обсуждает…

 Тем не менее ситуация не так однозначна. 24 марта и 3 апреля нынешнего года арбитражные суды отказали в иске Правительству Москвы, Москомархитектуры, Комитету государственного строительного надзора Москвы, префектуре Западного административного округа к ООО СП «Консорциум» о признании строительства незаконным, о расторжении договора аренды и сносе всего комплекса.

 А чуть раньше тот же Москов­ский арбитражный суд приступил к повторному рассмотрению «по вновь открывшимся обстоятельствам» явно неадекватно рассмотренного ранее дела по вопросу определения арендной платы для гольф-клуба. Речь о том, что ранее по иску Департамента земельных ресурсов и на основании одного-единственного акта проверки земельного участка Государственной инспекции по недвижимости Западного административного округа от 15 мая 2007 г. (где нет ни слова ни о казино, ни об отелях, а сам акт обследования некой площади в 29 400 кв. м не имеет никакого отношения к территории гольф-клуба в «Крылатском», который занимает, как известно, 550 тыс. кв. м бывших бросовых московских земель), суд фактически приравнял гольф-клуб… к игорно-развлекательному заведению (!) и узаконил фантастическую арендную ставку, аналогичную ставкам для казино! И только сейчас, похоже, в странных представлениях московских чиновников о гольфе судебные власти начинают разбираться по существу.

 Вселяет надежду на справедливое решение вопроса и то, что в настоящее время ситуация вокруг спортивно-оздоровительного комплекса «Крылат­ское» наконец-то стала поводом «для проведения комплекса мер, связанных с анализом деятельности работников прокуратуры и должностных лиц правительства Москвы» со стороны аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Цент­ральном федеральном округе.

 Так что надежда на то, что Москва сумеет-таки сохранить для горожан спортивный объект, который достоин быть гордостью нашей столицы, все-таки есть. Даже вопреки весьма напористым действиям целой группы облеченных властью чиновников-«загонщиков», действующих (только догадываться можно) в чьих-то интересах. И которые, будем надеяться, в конце концов все же получат должную оценку.

 От редакции. Готовя материал к печати, мы попытались выяснить у руководителей Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Л. Бочина и территориального управления Департамента земельных ресурсов по Западному административному округу Т. Озеровой, почему до сих пор они не выполняют решения Московского арбитражного и Пресненского районого судов и так и не подписали подготовленные ООО «СП «Консорциум» и высланные им дополнения к Договору аренды и пресловутое охранное обязательство? В приемных обоих учреждений нас вежливо переадресовали в пресс-службы. Там так же вежливо предложили задать свои вопросы письменно. Что мы и делаем.

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